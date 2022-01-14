Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Мишель Андраде, которая стала ведущей нового сезона шоу "Орел и Решка" призналась, как ей стало плохо в самолете. Причиной недомогания артистка считает сильную усталость из-за перелетов и съемок. Об этом она рассказала в интервью "Новому каналу".

Так, Мишель поделилась, что бывали дни, когда она приходила на съемки уже уставшая, но еще пыталась что-то делать. По словам певицы, в такие моменты, когда она улыбалась в кадре, у нее тряслись губы.

"Летом, когда мы уже возвращались со съемки, у меня что-то случилось с давлением. Проснулась в самолете от того, что без дыхания. Открываю глаза – все темно, я ничего не вижу и не могу дышать!", - рассказала Андраде. Тогда она приказывала себе мысленно дышать, и отпустило это состояние, когда увидела звездное небо в окошко самолета.

Однако, несмотря на все трудности, Мишель не собирается бросать съемки в "Орле и Решке". Просто теперь она научилась больше расслабляться, отдыхать и принимает витамины для поддержания организма.

Напомним, Ведущая "Орла и Решка" Андраде устроила модный показ прямо в примерочной: "Всегда их не любила".

Как сообщала Politeka, Пикантный конфуз случился с Мишель Андраде прямо на сцене: "Были нюансы с топиком".

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