З'явилися подробиці трагедії в Карпатах, де під час сходження на Говерлу загинула жінка з Одеської області.

15 січня мешканка Південного Одеської області могла б відзначати день народження, але її спроба підкорити найвищу гору України закінчилася фатально, повідомляє ТСН.

У гори 57-річна жінка вирушила разом зі своїм 34-річним сином і його 32-річною дівчиною Вікторією. Коли до вершини гори залишалося 800 метрів, туристи вирішили повернутися назад, але зірвалися з уступу.

Рятувальників викликала Вікторія. Вони швидко виявили постраждалих завдяки системі GPS-моніторингу, з якою зараз працюють, хоча туристи були розкидані один від одного по схилу.

Вікторія пошкодила ключицю, у її нареченого-травма стегна, старша з жінок Померла на місці до прибуття рятувальників.

За попередніми висновками поліції, 57-річна туристка загинула, коли при падінні вдарилася головою об дерево. Смерть, швидше за все, була миттєвою. У поліції розслідують справу як нещасний випадок, ознак насильницької смерті не виявлено.

Відзначається, що 15 січня в Карпатах були складні погодні умови, дув сильний поривчастий вітер, туристів просили не підніматися в гори через небезпеку сходження лавин.

У ДСНС Івано-Франківської області ще раз закликали не нехтувати попередженнями про сніголавинну небезпеку та про погані погодні умови.

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