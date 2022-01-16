15 січня мешканка Південного Одеської області могла б відзначати день народження, але її спроба підкорити найвищу гору України закінчилася фатально, повідомляє ТСН.
У гори 57-річна жінка вирушила разом зі своїм 34-річним сином і його 32-річною дівчиною Вікторією. Коли до вершини гори залишалося 800 метрів, туристи вирішили повернутися назад, але зірвалися з уступу.
Рятувальників викликала Вікторія. Вони швидко виявили постраждалих завдяки системі GPS-моніторингу, з якою зараз працюють, хоча туристи були розкидані один від одного по схилу.
Вікторія пошкодила ключицю, у її нареченого-травма стегна, старша з жінок Померла на місці до прибуття рятувальників.
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За попередніми висновками поліції, 57-річна туристка загинула, коли при падінні вдарилася головою об дерево. Смерть, швидше за все, була миттєвою. У поліції розслідують справу як нещасний випадок, ознак насильницької смерті не виявлено.
Відзначається, що 15 січня в Карпатах були складні погодні умови, дув сильний поривчастий вітер, туристів просили не підніматися в гори через небезпеку сходження лавин.
У ДСНС Івано-Франківської області ще раз закликали не нехтувати попередженнями про сніголавинну небезпеку та про погані погодні умови.
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