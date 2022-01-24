Увечері в неділю, 23 січня, пролунав постріл на порозі лікарні. Невідомий чоловік, чия особа встановлюється, наклав на себе руки, вистріливши в голову. На місце прибули правоохоронці. Деталі й кадри з'явилися в Фейсбук "Магнолія ТВ".
"На вході у відділення туберкульозної лікарні чоловік дістав вогнепальну зброю і потрапив собі у скроню. Смерть настала миттєво. По виду загиблому 45-50 років. При собі чоловік мав дорожню сумку", - йдеться в повідомленні.
Працівники лікарні відмовилися що-небудь коментувати.
Пугачова після численних пластик вразила самовпевненою заявою: "Мене люблять будь-яку..."
Хвороба забрала життя відомої радянської актриси: "Була надзвичайно чарівною людиною"
"Прощавай, друже!": зупинилося серце відомого українця-патріота, подробиці трагедії
Тисячу гривень за вакцинацію роздадуть підліткам, в Кабміні озвучили деталі: як отримати гроші
Ведуча "Танців з зірками" Онуфрійчук ошелешила кадрами з бідного африканського села: "Це їх вибір"
Справою зайнялися правоохоронці, яким належить з'ясувати причини та обставини такого вчинку.
Тим часом українці в Мережі висувають свої версії, обговорюючи трагедію:
"Доводять людей до самознищення"
"У зв'язку з карантинами, всі тубдиспансери закриті, це видно по вікнах, скрізь темно, людей туберкульозних більше не лікують!.."
"Чому саме у цієї лікарні?"
"Жах"
"Жити набридло людині (, а є такі, що хапаються за волосину, щоб вижити 😭"
"Згодна, довели! 200%"
"А записка є?"
Нагадаємо, у Кривому Розі чоловік посеред вулиці вистрілив собі в голову і вижив: кадри з місця
Як повідомляла Politeka, біля метро в Харкові знайшли тіло людини, кадри: "раптом знепритомнів і..."