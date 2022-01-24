Страшний інцидент стався перед туберкульозною лікарнею в Дарницькому районі Києва - з'ясувалися подробиці трагедії.

Увечері в неділю, 23 січня, пролунав постріл на порозі лікарні. Невідомий чоловік, чия особа встановлюється, наклав на себе руки, вистріливши в голову. На місце прибули правоохоронці. Деталі й кадри з'явилися в Фейсбук "Магнолія ТВ".

"На вході у відділення туберкульозної лікарні чоловік дістав вогнепальну зброю і потрапив собі у скроню. Смерть настала миттєво. По виду загиблому 45-50 років. При собі чоловік мав дорожню сумку", - йдеться в повідомленні.

Працівники лікарні відмовилися що-небудь коментувати.

Справою зайнялися правоохоронці, яким належить з'ясувати причини та обставини такого вчинку.

Тим часом українці в Мережі висувають свої версії, обговорюючи трагедію:

"Доводять людей до самознищення"

"У зв'язку з карантинами, всі тубдиспансери закриті, це видно по вікнах, скрізь темно, людей туберкульозних більше не лікують!.."

"Чому саме у цієї лікарні?"

"Жах"

"Жити набридло людині (, а є такі, що хапаються за волосину, щоб вижити 😭"

"Згодна, довели! 200%"

"А записка є?"

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