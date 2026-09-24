Прогноз погоди на тиждень у Дніпропетровській області з 25 вересня по 1 жовтня показує, що максимальна температура вдень підніметься до +20°, а в неділю та понеділок синоптики очікують короткочасні опади.

попередній прогноз погоди для Дніпропетровщини вже попереджав про дощі, і нинішній тиждень із 25 вересня по 1 жовтня підтверджує цю тенденцію — синоптики знову очікують короткочасні опади у неділю та понеділок.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, вдень температура повітря протягом тижня коливатиметься від +16° до +20°.

У п’ятницю, 25 вересня, повітря прогріється до +18°, вночі очікується +8°. Небо буде малохмарним, без опадів.

У суботу, 26 вересня, вдень стовпчики термометрів підніматимуться до +19°, а вночі опустяться до +10°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У неділю, 27 вересня, температура вдень утримається на позначці +18°, вночі — +12°. Небо буде хмарним, синоптики прогнозують можливі опади.

У понеділок, 28 вересня, вдень стане найпрохолодніше за тиждень — лише +16°, вночі +14°. Хмарно з проясненнями, можливі опади.

У вівторок, 29 вересня, повітря знову прогріється до +19°, вночі очікується +14°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У середу, 30 вересня, вдень буде найтепліше за весь тиждень — до +20°, вночі +15°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У четвер, 1 жовтня, температура вдень триматиметься на рівні +19°, вночі — +13°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

Отже, найтеплішим днем тижня стане середа, 30 вересня, з температурою +20°, а найпрохолоднішим — понеділок, 28 вересня, коли повітря прогріється лише до +16°. Перепад температур за тиждень становить 4°. Опади синоптики прогнозують у неділю, 27 вересня, та понеділок, 28 вересня.

У дні з можливими опадами дніпропетровцям варто взяти з собою парасолю та бути уважнішими за кермом через ковзку дорогу. В інші дні тижня погода дозволяє планувати справи на свіжому повітрі без особливих застережень.

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