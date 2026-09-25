Графіки відключення світла у Чернігові 26 та 27 вересня: енергетики опублікували перелік вулиць, які залишаться без електроенергії.

Графіки відключення світла у Чернігівській області на наступні дні знову опубліковані — цього разу йдеться про планові знеструмлення 26 та 27 вересня 2026 року. Упродовж двох днів частина вулиць обласного центру залишиться без електроенергії через ремонтні роботи на мережах.

Графіки відключення світла у Чернігові 26 та 27 вересня охоплюють доволі великий перелік адрес. Про це повідомляє «Чернігівобленерго», яке опублікувало актуальні графіки на офіційному сайті компанії. Згідно з оприлюдненою інформацією, відключення заплановані в робочі години — з 09:00 до 17:00 в обидва дні.

У суботу, 26 вересня 2026 року, без світла у вказані години будуть, зокрема, вулиці: Алексеєва, Берегова, Героїв Чорнобиля, Дніпровська, Кирила Розумовського, Кленова, Леоніда Каденюка, Миру, Партизанська, Романа Бжеського, Степана Бандери, Шевченка та інші.

У неділю, 27 вересня 2026 року, знову з 09:00 до 17:00 будуть знеструмлені вулиці з того самого переліку — зокрема Волковича, Кривоноса, Мстиславська, Озерна, Радіозаводська, Седнівська, Староказарменна, Танкістів, Урожайна, Юрія Мезенцева.

Повний перелік вулиць, які потраплять під планове відключення, а також точний час знеструмлень можна перевірити на офіційному порталі «Чернігівобленерго» у розділі, присвяченому графікам відключень.

Що робити мешканцям

Енергетики радять заздалегідь зарядити телефони та павербанки, а продукти з холодильника без потреби не діставати під час знеструмлення. Також варто переконатися, що автономні джерела живлення справні.

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