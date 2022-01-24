"Ланос" перетворився на купу металобрухту в результаті страшної аварії, що сталася вранці в понеділок, 24 січня, на трасі в Київській області.

Водій автомобіля Daewoo Lanos "залетів" під припарковану вантажівку. Як підсумок, три трупи. Смертельна ДТП сталася на Одеській трасі під Києвом поблизу села Путрівка Васильківського району. Перші подробиці та кадри з місця аварії з'явилися в групі "dtp.kiev.ua" у Фейсбук.

За даними ресурсу, в страшній аварії загинули три людини.

"Без шансів... На місці рятувальники і швидкі", - йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах видно розплющений легковик бордового кольору, що застряг під фурою.

На місці працюють правоохоронці, яким належить з'ясувати причини та обставини трегедії. Українці, тим часом, коментують те, що трапилося в Мережі:

"Просто жесть"

"Зустрілися дві самотності. Один фуру на ночівлю залишив, другий її не побачив"

"можливо, що це затиснута в підлогу педаль гальма і відсутність ABS ((((скільки не крути кермом - машина їде просто кудись)((("

Раніше ми повідомляли про аварію на тій же трасі Київ-Одеса. Водій вантажного авто Renault Premium припаркувався на узбіччі, щоб поспати, в цей час на великій швидкості в нього врізалася інша фура Scania, що їхала в бік Києва. Водій так і помер, не прокидаючись.

Як пояснив далекобійник, під час руху, його засліпили фари машин, що їдуть, і він вивернув різко кермо на узбіччя, так як йому здалося, що хтось перебігав дорогу.

Нагадаємо, в автобусі перебували 25 пасажирів: під Харковом сталася страшна аварія, деталі

Як повідомляла Politeka, чоловік після удару в лобове скло влаштував бійку на проїжджій частині: відео з Одеси

Також Politeka писала, що потяг зіткнувся з фурою на переїзді: кадри з місця події