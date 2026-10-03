Початок опалювального сезону 2026 у Сумській області залежить від погоди: тепло ввімкнуть, коли середньодобова температура три доби протримається на рівні +8 °C або нижче. У «Сумитеплоенерго» вже готують систему до найскладнішої зими.

Коли ввімкнуть опалення

Початок опалювального сезону в Сумах у 2026 році залежить від погоди: тепло ввімкнуть, коли середньодобова температура три доби триматиметься на рівні +8 °C або нижче — це орієнтир за урядовою постановою №830. Остаточне рішення ухвалюють органи місцевого самоврядування.

Директор ТОВ «Сумитеплоенерго» Дмитро Васюнін в інтерв'ю Суспільному Суми розповів про підготовку до початку опалювального сезону 2026 у Сумській області: підприємство вже п'ятий рік готується до найскладнішої зими. Цього сезону додалися обстріли об'єктів теплозабезпечення: ще з літа ворог руйнує теплову генерацію, зокрема Сумську ТЕЦ.

Стовідсоткова альтернатива тепла

Кожне джерело теплової енергії забезпечене альтернативним джерелом електроенергії, на підприємстві працює бригада, що обслуговує генератори. Від листопада компанія закуповує обладнання, нині триває монтаж і децентралізація джерел тепла по місту. За словами Васюніна, до старту сезону буде стовідсоткова альтернатива постачання тепла, незалежна від ТЕЦ.

Минулого року опалювальний сезон у Сумах стартував 21 жовтня, за чотири дні зупинився після атаки РФ на основний об'єкт генерації, а ще за три дні тепло повернулося. «Сумитеплоенерго» одним із перших у місті застосувало антидроновий захист обладнання на основному об'єкті генерації; фахівці виїздили до Миколаєва і Херсона.

Борги й заморожені тарифи

Споживачі заборгували підприємству близько 100 млн грн. Тарифи заморожені з 2020 року: за одну гігакалорію споживачі платять 1559 грн. Держава заборгувала «Сумитеплоенерго» понад 1,6 млрд грн компенсації різниці в тарифах, а з «Нафтогазом» досягнуто реструктуризації боргу.

За статтею 52 закону про держбюджет місцеві органи можуть спрямувати 4% ПДФО на підтримку теплопостачання. Сумська міська військова адміністрація частково компенсуватиме різницю в тарифах.

Чи переводитимуть будинки на індивідуальне опалення

Васюнін вважає, що переводити споживачів на індивідуальне опалення не варто: відключити можна лише будинок повністю, а внутрішньобудинкові газові мережі на це не розраховані. Він запевнив, що з початку опалювального сезону система буде готова до викликів військової агресії та можливого руйнування джерел тепла.

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