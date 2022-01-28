Страшний інцидент стався рано вранці в п'ятницю, 28 січня, в Олександрівському районі Запоріжжя - рвонуло в одній з квартир чотириповерхового багатоповерхового будинку.

Так, близько 4.04 на лінію "101" надійшло повідомлення про вибух у будинку по вул. Франка. За підвищеним номером виклику на місце події прибули 10 одиниць техніки та 40 рятувальників. За попередніми даними, в квартирі на другому поверсі стався вибух газоповітряної суміші, з подальшим руйнуванням конструкцій будинку і частково сусідніх домоволодінь, передає прес-служба ДСНС.

В результаті НП, загинула одна людина, ще двоє отримали травми. Рятувальники дісталися до останніх за допомогою автодрабини і винесли на ношах. Також зі зруйнованого будинку евакуювали 15 осіб.

Встановлено, що вибухом знесло несучі елементи в межах одного під'їзду, попередньо пошкоджено 7 квартир.

На місці ДСНС розвернула мобільний пункт обігріву, Нацполіція організувала охорону території заради недопущення мародерства.

Ліквідація наслідків вибуху триває. Під завалами можуть знаходиться ще люди.

Українці тим часом обговорюють у Мережі дану подію:

"Висновок: цегляні будинки, надійніше панельних... пощастило тим хто зверху"

"Виходить балон рвонув? Завжди сумно бачити такі новини, а потім і до плити на кухні підходити не хочеться"

"Чому балон? Витік газу"

"Мої знайомі кажуть, що винесли 4 накритих трупи, а не один. Вони живуть навпроти цього будинку"

"Подруга живе в сусідньому будинку, скло вибило* 😞"

"Не експерт, але суміш повинна бути газу і повітря в правильному співвідношення. Та й газу має бути величезна кількість. Близьким співчуття"

"Нас на бібліотеці не хіло так трухнуло. Співчуття"

"Вночі я прокинулася від вибуху, квартира затремтіла, так я живу на Українській, ого"

Нагадаємо, евакуюють людей аж до 95-го кварталу: деталі переполоху в Дніпрі

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