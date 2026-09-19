Подорожчання проїзду з 22 вересня в Дніпропетровській області торкнеться пасажирів приміських електричок — «Укрзалізниця» запроваджує нову шестизонову тарифну систему замість розрахунку за кілометрами.

Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області із 22 вересня пошириться і на приміські електропоїзди: «Укрзалізниця» вводить нову шестизонову тарифну систему замість покілометрового розрахунку.

Як повідомляє ТСН із посиланням на пресслужбу УЗ, тепер вартість квитка залежатиме не від кількості проїханих кілометрів, а від тарифної зони. Скільки б пасажир не проїхав у межах зони, ціна для нього буде фіксованою.

Скільки коштуватиме квиток в електричці

Компанія оприлюднила повну тарифну сітку: до 50 км — 30 гривень, від 51 до 90 км — 55 гривень, від 91 до 130 км — 75 гривень, від 131 до 170 км — 95 гривень, від 171 до 250 км — 115 гривень, а для відстаней понад 250 км ціна складе 150 гривень.

Подорожчання проїзду з 22 вересня в Дніпропетровській області — частина поступового переходу: після 15 вересня нові тарифи вже діють у Київській, Чернігівській і Житомирській областях, а разом із Дніпропетровщиною з 22 вересня їх запровадять в Одеській, Миколаївській і Черкаській областях.

Чому змінюють тарифи

В «Укрзалізниці» пояснюють це надскладною ситуацією з приміськими перевезеннями: низка адміністрацій постійно не сплачує за пільговиків, а електроенергія, пальне та інші ресурси за останні роки суттєво здорожчали.

У компанії наголошують: зміни дозволять частково скоротити збитки без різкого підвищення вартості. Пасажири, які їздять на максимальні відстані в межах своїх тарифних зон, взагалі не відчують збільшення ціни квитка.

Також УЗ обіцяє зберегти наявні приміські маршрути та зупинки, а зекономлені кошти спрямувати на ремонт і модернізацію приміських поїздів.

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