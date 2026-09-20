Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Чернігівській області доступна за конкретними адресами — безкоштовно видають одяг, взуття, засоби гігієни та продуктові набори.

Грошова допомога для ВПО у Чернігівській області — не єдиний вид підтримки: окрім грошових виплат, переселенці й пенсіонери можуть безоплатно отримати одяг, взуття, засоби гігієни та харчування. Перелік пунктів видачі зібрала громадська організація «Українське місто» на основі даних Чернігівської ОВА.

Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів в Чернігівській області: пункти видачі

Безкоштовний одяг, взуття та засоби гігієни видають за кількома адресами. Обласний гуманітарний штаб Чернігівської ОВА працює за номером +380 46 266 9321. Благодійний фонд «Карітас Чернігів» приймає у Ніжині на проспекті Федора Проценка, 6 (телефон +380 96 094 3235) та у Чернігові за номером +380 67 193 7909.

Допомогу від Червоного Хреста можна отримати у штабі на вулиці Мазепи, 16. Перед візитом варто зателефонувати за номером +380 63 157 7801, щоб уточнити графік роботи та перелік необхідних документів.

Де безкоштовно отримати харчування

Продуктові набори та медикаменти надає благодійний фонд «Паляниця-Україна»: гаряча лінія +380 80 033 3152, адреса — вулиця Гонча, 76. Окремо щонеділі об 11:00 у музеї Коцюбинського (Церква Божа) чернігівцям видають продуктові набори.

Які гарячі лінії працюють для ВПО та пенсіонерів

Безоплатну правову допомогу вимушеним переселенцям надають за телефоном +380 63 959 3534 (вулиця Гонча, 57). Благодійний фонд «Право на захист» консультує за номером +380 80 030 7711 у будні з 9:00 до 18:00 за адресою вулиця П'ятницька, 49.

Щодо соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам та інших нагальних питань звертайтеся на гарячу лінію Департаменту соціального захисту — +380 46 225 9938.

Актуальні зміни в роботі пунктів видачі зручно відстежувати на офіційному сайті Чернігівської ОВА та в її телеграм-каналі. Перед візитом телефонуйте за вказаними номерами, оскільки графіки можуть змінюватися.

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