У США невідомий відкрив стрілянину поруч зі школою, в результаті чого помер учень навчального закладу, з'явилися подробиці.

Трагічний інцидент стався в місті Річфілд, штат Міннесота, 1 лютого в другій половині дня, повідомила міська поліція у своєму прес-релізі.

Відразу після полудня невідомі відкрили стрілянину поруч з місцевою школою. Коли до місця події прибула поліція, зловмисникам вдалося втекти. Правоохоронці виявили лише двох школярів, що лежали на тротуарі перед школою. Учнів доставили в найближчий медичний центр, проте один з них помер від отриманих травм.

Другий школяр досі залишається в критичному стані.

"На жаль, один з учнів помер від отриманих поранень, ще один перебуває у вкрай важкому стані", - повідомили в поліції.

Після стрілянини інших учнів евакуювали зі школи, щоб батьки змогли забрати їх додому.

За фактом смертельного інциденту тут же було розпочато розслідування. Пізніше стало відомо, що поліцейські провели обшуки за двома адресами в Міннеаполісі і затримали двох підозрюваних. В ході обшуків було вилучено пістолет.

Інші подробиці розслідування поки не розкриваються, проте відомо, що зараз поліцейські не шукають додаткових підозрюваних. Слідство у справі триває.

Video: One student dead, one injured in Minnesota school shooting pic.twitter.com/J4BgZwRoke — CGTN (@CGTNOfficial) February 2, 2022

Нагадаємо, стрілянина прогриміла в центрі Дніпра, почалася пожежа.

Як повідомляла Politeka, стрілянину з автомата відкрили біля школи в Кривому Розі.

Також Politeka писала, що стрілянина прогриміла в школі, є жертви серед учнів.