Грошова допомога в Одеській області доступна сім'ям із новонародженими — родини можуть отримати бебі-бокс або грошову компенсацію за програмою «Пакунок малюка».

Грошова допомога в Одеській області для сімей із дітьми продовжує діяти й у 2026 році — після народження дитини родина може отримати одноразову безповоротну допомогу у двох форматах: набір речей для немовляти або грошову компенсацію.

Як повідомляє Ренійська міська рада, з 1 січня 2026 року набув чинності закон, який посилює підтримку сімей з дітьми та створює умови для поєднання батьківства з професійною діяльністю. Одним із напрямів цих змін стала програма «Пакунок малюка».

Що входить у бебі-бокс

Натуральна допомога у вигляді бебі-бокса містить понад 90 необхідних речей для догляду за немовлям у перші місяці життя: підгузки, пелюшки, ковдри, засоби гігієни, іграшки та інше. Усі речі перевірені та сертифіковані.

Альтернативний варіант — отримати грошову компенсацію замість натурального набору. Програма реалізується у двох форматах одночасно, тож батьки самі обирають зручніший.

Хто має право на допомогу

Отримати «Пакунок малюка» можуть громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно або тимчасово проживають на території країни. Також право мають особи, визнані біженцями, та люди, які народили дитину і потребують додаткового захисту.

Звернутися за допомогою можуть не лише біологічні батьки новонародженого, а й усиновлювачі, родичі, опікуни, прийомні батьки, батьки-вихователі та патронатні вихователі.

Як оформити допомогу

Для отримання «Пакунку малюка» слід звернутися до відділу соціального захисту населення Ренійської міської ради або до Центру надання адміністративних послуг. Допомога надається на кожну народжену дитину незалежно від матеріального стану сім'ї.

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