Кілька годин знадобилося рятувальникам, щоб відшукати останки загиблого. Акулу, до речі, шукають досі. З'ясувалося, що жертвою "монстра" став 35-річний Саймон Нелліст — британець, колишній член Королівських військово-повітряних сил, передає ВВС.

Молодий чоловік нещодавно переїхав до Австралії. Він був інструктором з дайвінгу. Саймон збирався найближчим часом одружитися на своїй дівчині Дженні Хо.

У той фатальний день хлопець тренувався перед благодійним запливом, який повинен був відбутися на тому самому пляжі Літл-Бей, однак, його наздогнала настільки жахлива смерть.

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У Мережі з'явилися фото Саймона Нелліста - молодого, красивого і щасливого - в тому числі і з його нареченою.

В результаті трагедії, що потрапила на камеру очевидців, благодійний заплив був скасований. Поки австралійська влада все ще шукає акулу, купатися у воді заборонено, а більшість міських пляжів закриті.

В даний час рятувальники на гідроциклах патрулюють 25-кілометрову ділянку води в пошуках акули, але поки марно.

Свідки НП описували те, що трапилося, як "ніби машина приземлилася на воду - великий сплеск", а потім вода стало багряного кольору. Атака тривала всього кілька секунд.

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