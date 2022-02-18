Біла акула розтерзала плавця біля узбережжя Сіднея, кадри облетіли Мережу - рибина, судячи з відео, була довжиною не менше трьох метрів.

Кілька годин знадобилося рятувальникам, щоб відшукати останки загиблого. Акулу, до речі, шукають досі. З'ясувалося, що жертвою "монстра" став 35-річний Саймон Нелліст — британець, колишній член Королівських військово-повітряних сил, передає ВВС.

Молодий чоловік нещодавно переїхав до Австралії. Він був інструктором з дайвінгу. Саймон збирався найближчим часом одружитися на своїй дівчині Дженні Хо.

У той фатальний день хлопець тренувався перед благодійним запливом, який повинен був відбутися на тому самому пляжі Літл-Бей, однак, його наздогнала настільки жахлива смерть.

Sydney shark attack victim identified as ‘keen diver’ Simon Nellist | The New Daily https://t.co/m4TZOsO9lB — Glenda McIntyre Prole (@anotherglenda) February 18, 2022

У Мережі з'явилися фото Саймона Нелліста - молодого, красивого і щасливого - в тому числі і з його нареченою.

В результаті трагедії, що потрапила на камеру очевидців, благодійний заплив був скасований. Поки австралійська влада все ще шукає акулу, купатися у воді заборонено, а більшість міських пляжів закриті.

British man, 35, is mauled to death by a great white shark in Sydney

https://t.co/z8t4Q3zzRw — Juan Wesly (@MR_SAXOBEAT_) February 18, 2022

В даний час рятувальники на гідроциклах патрулюють 25-кілометрову ділянку води в пошуках акули, але поки марно.

Свідки НП описували те, що трапилося, як "ніби машина приземлилася на воду - великий сплеск", а потім вода стало багряного кольору. Атака тривала всього кілька секунд.

1. Shark attack yesterday at Manly Sydney 😢 pic.twitter.com/vzoZxsTmBs — 가온길 (@acuhealtcm) February 18, 2022

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