Подорожчання продуктів у Миколаївській області восени триває — базові бакалійні товари стрімко дорожчають, тоді як вартість борошна та олії поки що лишається стабільною. Скільки тепер коштують цукор, гречка та пшоно — розповідаємо нижче.

Зниження цін у Миколаївській області торкнулося лише окремих товарів, а от бакалія натомість упевнено дорожчає. Свіжий моніторинг цін, який веде Мінфін на основі даних торговельних мереж, зафіксував суттєве подорожчання цукру, круп і макаронних виробів у вересні порівняно з літом.

Найсильніше зросла в ціні гречка: кілограм тепер коштує в середньому 87,75 гривні, що на 5% більше, ніж було ще в липні. Ще помітніше підскочило пшоно — до 68,75 гривні за кілограм, а це зростання відразу на 13%.

Цукор подорожчав до 33,45 гривні за кілограм, додавши за два місяці близько 15%. Рис також не відстає: довгозернистий продається по 63,05 гривні, круглозернистий — по 67,10 гривні за кілограм, тобто подорожчання сягнуло 13%.

Що лишилося стабільним, а що дорожчає слідом

Попри загальну тенденцію, пшеничне борошно поки що тримає ціну — в середньому 31,50 гривні за кілограм. Соняшникова олія також суттєво не змінилася: пляшка обʼємом 850 мл коштує 98,6 гривні. Приблизно на тому ж рівні лишилася й камʼяна сіль — 20,55 гривні за кілограм.

А от макаронні вироби, манна крупа та яйця помітно здорожчали. Ріжки продаються по 37,80 гривні за кілограм (+4%), манна крупа — 34,20 гривні за пачку 0,8 кг (+6%). Найбільше здивував стрибок цін на яйця: за упаковку з десяти штук просять від 75 до 95 гривень, що приблизно на чверть дорожче, ніж було влітку.

Експерти пояснюють подорожчання низкою чинників — від сезонного зростання попиту після літнього спаду до подорожчання логістики та енергоносіїв, які прямо впливають на собівартість виробництва круп і цукру.

Як заощадити на базових продуктах

Щоб утримати продовольчий кошик у межах бюджету, фахівці радять стежити за сезонними акціями великих мереж, порівнювати ціни на ринках і в супермаркетах, а також купувати крупи й цукор більшими фасуваннями, де ціна за кілограм зазвичай нижча. Варто зважати, що ціни можуть відрізнятися між районами області, тому вигідніше наперед моніторити локальні пропозиції.

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