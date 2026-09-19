Доплати для пенсіонерів у Житомирській області перерахують з жовтня 2026 року. У ПФУ розповіли, кому автоматично додадуть від 100 до 450 гривень за понаднормовий стаж.

Доплати для пенсіонерів у Житомирській області знову переглянуть: Пенсійний фонд запускає новий етап перерахунку, за яким людям із великим стажем, що досі отримували мінімальну пенсію, додадуть помітну щомісячну надбавку.

Кому додадуть гроші за понаднормовий стаж

Доплати для пенсіонерів у Житомирській області призначатимуть людям із підтвердженим страховим стажем понад 30 років у жінок і понад 35 років у чоловіків, які при цьому отримують мінімальну пенсію. Розмір надбавки залежить від тривалості стажу та базової пенсії — після перерахунку додадуть від 100 до 450 гривень на місяць.

У ПФУ наголошують, що ця виплата не пов'язана зі стандартними віковими надбавками після 70, 75 чи 80 років. Її нараховують окремо — фактично як компенсацію за багаторічну роботу. Тому отримати доплату зможуть і ті, хто вже має інші щомісячні надбавки.

Окремо з жовтня перерахують пенсії за втрату годувальника. Для цієї категорії мінімальний розмір виплати підвищать до нового соціального стандарту — це принесе додаткові 120–310 гривень щомісяця.

Як перевірити свій стаж і отримати надбавку

Перерахунок проведуть автоматично, тож додатково звертатися до органів Пенсійного фонду не потрібно. Водночас у ПФУ радять перевірити страховий стаж в електронному кабінеті на порталі Пенсійного фонду — саме він визначає право на нову доплату. Якщо у відомостях бракує років роботи, слід звернутися до найближчого сервісного центру ПФУ з документами, що підтверджують стаж: трудовою книжкою, наказами чи довідками.

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