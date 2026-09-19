Грошова допомога в Сумській області передбачена для дітей загиблих (померлих) учасників бойових дій — виплату надають один раз на рік до Дня захисту дітей.

Грошова допомога в Сумській області охоплює різні категорії мешканців — цього разу йдеться про щорічну виплату дітям загиблих (померлих) учасників бойових дій. Її надають до Дня захисту дітей, і подати заяву можна вже зараз.

На виплату можуть розраховувати діти віком до 18 років включно, один або обоє батьків яких мали статус учасника бойових дій відповідно до статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та загинули (померли) незалежно від причини смерті. Обов'язкова умова — реєстрація дитини в Сумській області.

Гроші виплачують один раз на рік. Як повідомляє SHOSTKA.INFO, виплату приурочено до Дня захисту дітей, який відзначають 20 листопада.

Заяви приймають до 1 жовтня включно. Якщо звернення надійшло пізніше, його розглянуть у порядку черговості за наявності фінансування.

Хто подає заяву

Заяву подає законний представник дитини — один із батьків, опікун або піклувальник. Дитина, якій виповнилося 18 років, звертається самостійно.

Які документи потрібні

копія паспорта заявника;

копія документа про присвоєння РНОКПП (за наявності);

документи, що підтверджують право на допомогу;

реквізити банківського рахунку.

Куди звертатися

Документи подають до структурного підрозділу з питань ветеранської політики за місцем проживання чи перебування дитини (або за фактичним місцем проживання для ВПО) у межах Сумської області. Роз'яснення надає Управління з питань ветеранської політики Сумської міської ради за телефоном: +380 (75) 229 30 95.

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