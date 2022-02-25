Як повідомляє прес-служба ДСНС України, близько 04: 20 в п'ятницю, 25 лютого, на вул.Кошиця 7а в столиці сталося потрапляння ВОП (вибухонебезпечного предмета) в багатоповерховий житловий будинок.
Зазначається, що будівля складається з двох секцій: десятиповерхової (потрапляння на рівні 1-2 поверху) і шістнадцятиповерхової (потрапляння на рівні 8-9 поверхів). В результаті атаки спалахнула потужна пожежа. Вогонь поширився на площі 100 квадратних метрів.
Галкін засвітив їх з Пугачовою дітей в гостях у зірки "Москва сльозам не вірить: "Лізавета така смішнюча!"
Трагедією обернулося святкування дня народження в Києві: з'явилися сумні кадри з місця
"Знайте, я вас ненавиджу": 14-річна дівчинка кинулася під поїзд, записавши відео
Зірка "Євробачення" Руслана приголомшила пророчими кадрами: "Ми зняли це рівно 10 років тому»
Ведуча "1+1" Марічка Падалко вразила вчинком у прямому ефірі: "До сліз"
Крім того, рятувальники повідомили про загрозу обвалу будівлі.
О 5.37 з'явилася інформація про ліквідацію пожежі в двох секціях. В результаті, врятовано 20 осіб, травмовано 8 осіб та евакуйовано 150 осіб. Від ДСНС залучалося 72 людини та 12 одиниць техніки.
Тим часом, генеральний штаб ЗСУ поділився оперативною інформацією станом на 6 годину щодо російського вторгнення.
Відзначається, що в ніч на 25 лютого сили оборони продовжили опір наступальним угрупованням російських окупантів. Противник завдав повітряного удару по підрозділах в районі міста Кропивницький. Відзначена значна активність ворожих вертольотів в районах вище Вилкового і Тирасполя.
Після 4 годин українська система протиповітряної оборони не дала долетіти двом смертельним "подарункам" до Києва.
Нагадавши, комендантська година, коли і в яких містах діятиме: "крок необхідний для безпеки"
Як повідомляла Politeka, скільки українців загинуло в перший день атаки Росії: дані МОЗ
Також Politeka писала, що Міністр оборони попередив про нову серію атак Росії: "Кремль готує...»