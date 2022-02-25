У Києві на другий день російської війни проти України, 25 лютого, ворожий ВНП потрапив у житловий будинок - в евакуації мешканців та ліквідації наслідків працювала майже сотня рятувальників.

Як повідомляє прес-служба ДСНС України, близько 04: 20 в п'ятницю, 25 лютого, на вул.Кошиця 7а в столиці сталося потрапляння ВОП (вибухонебезпечного предмета) в багатоповерховий житловий будинок.

Зазначається, що будівля складається з двох секцій: десятиповерхової (потрапляння на рівні 1-2 поверху) і шістнадцятиповерхової (потрапляння на рівні 8-9 поверхів). В результаті атаки спалахнула потужна пожежа. Вогонь поширився на площі 100 квадратних метрів.

Крім того, рятувальники повідомили про загрозу обвалу будівлі.

О 5.37 з'явилася інформація про ліквідацію пожежі в двох секціях. В результаті, врятовано 20 осіб, травмовано 8 осіб та евакуйовано 150 осіб. Від ДСНС залучалося 72 людини та 12 одиниць техніки.

Тим часом, генеральний штаб ЗСУ поділився оперативною інформацією станом на 6 годину щодо російського вторгнення.

Відзначається, що в ніч на 25 лютого сили оборони продовжили опір наступальним угрупованням російських окупантів. Противник завдав повітряного удару по підрозділах в районі міста Кропивницький. Відзначена значна активність ворожих вертольотів в районах вище Вилкового і Тирасполя.

Після 4 годин українська система протиповітряної оборони не дала долетіти двом смертельним "подарункам" до Києва.

Нагадавши, комендантська година, коли і в яких містах діятиме: "крок необхідний для безпеки"

Як повідомляла Politeka, скільки українців загинуло в перший день атаки Росії: дані МОЗ

Також Politeka писала, що Міністр оборони попередив про нову серію атак Росії: "Кремль готує...»