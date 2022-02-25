Запеклі бої йдуть в районі смт Іванків Вишгородського району Київської області - з'явилася інформація про спробу російських танків рухатися в бік столиці.

За даними видання Українська правда, яке посилається на свої джерела в Генштабі ЗСУ, російські війська, що наступають на Київ із Зони відчуження, були зупинені біля Іванкова.

Українські захисники підірвали міст, щоб зупинити колону РФ.

Зазначимо, Іванків знаходиться в половині шляху від кордону до Києва. Після нього відкривається можливість наступати на столицю через Вишгород.

Крім того, радник глави Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що окупанти намагаються прорватися з боку Димера Київської області.

Згідно оперативної інформації Генштабу ЗСУ станом на 6 ранку 25 лютого, "десантно-штурмові війська ЗСУ ведуть бойові дії в районах населених пунктів Димер та Іванків, куди просунулася велика кількість броньованої техніки противника, і зупинили переважаючі сили ворога на рубежі річки Тетерів. Міст через річку зруйнований".

Раніше ми повідомляли про ключові моменти ранкового звернення президента України Володимира Зеленського. За словами гаранта, російські окупанти не розрізняють цивільні та військові об'єкти, те, що цивільні об'єкти для них не мішень - нахабна брехня. Мета російської атаки - тиск на всіх громадян України.

"Я підкреслюю, не просто на владу, на всіх українців. І сьогодні ще більше, ніж вчора", - зазначив Зеленський додавши, що ЗСУ успішно відбивають вторгнення окупантів.

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