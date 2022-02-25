24 лютого російські війська вторглися на територію України, але наші військові дають відсіч ворогові - стало відомо про нових полонених в Охтирці (Сумська область).

24 лютого стало відомо про бій між прикордонниками ЗСУ та Нацгвардії з російськими окупантами в околицях Сум, пише Politeka.net.

На той момент було відомо про вчинення наступу з боку Конотопа. Голова Сумської ОДА Дмитро Живицький передає, що станом на 21.00, в Охтирці російські війська наступили з боку кордону. Ворога зупинили українські військові на відмінно - колона, що зайшла, була знищена в місті.

Пізніше військовий журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Телеграм-каналі опублікував фото з російськими полоненими, взятими в Охтирці.





Також опубліковано і відео з російським солдатом, взятим в полон в центрі Сум.

На кадрах російський окупант невиразно відповідав, навіщо вони прийшли на українську землю, і зазначив, що вони теж не хочуть війни.





Українські військові зняли кинуту російську техніку в Охтирці. Коментатор зазначає, що видно російський сухпайок.





Андрій Живицький передає, що вранці по області почалися активні переміщення військової техніки ворога. Бій почався в околицях Охтирки близько 7:30 ранку з боку Писарівки.

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