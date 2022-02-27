Це відбулося на аеродромі «Антонов» в Гостомелі під Києвом, де літак перебував на ремонті, тому не встигла вилетіти з України, повідомив «Укроборонпром».
Відновлення «Мрії» коштуватиме більше 3 млрд доларів і потребуватиме тривалого часу. «Укроборонпром» стверджує, що «Україна докладе усіх зусиль, аби ці роботи оплатила держава-агресор».
«Окупанти зруйнували літак, але не зможуть зруйнувати нашу спільну мрію. Вона обов’язково відродиться. За орієнтовними підрахунками на це знадобиться більше 3 млрд доларів та понад 5 років. Наше завдання зробити так, аби ці витрати покрила саме Російська Федерація, яка завдала умисної шкоди українській авіації та сектору вантажних авіаційних перевезень», - йдеться в подомленні.
«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем
Президент Зеленський переговорив з Лукашенком, який погрожував Україні війною: що відомо
«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем
Потужна пожежа палає в Харкові, очевидці публікують кадри: "Вночі стало світло, як вдень"
Притула потужно звернувся до російських артистів: "Виходьте на вулиці, виводьте своїх прихильників або заткніться"
«Росія знищила нашу «Мрію», але мрію про вільну від окупанта Україну знищити неможливо. Ми боротимемось за нашу землю та наш дім до переможного кінця. І після перемоги обов’язково, чуєте, обов’язково добудуємо нашу нову «Мрію», яка багато років чекає цього у безпечному місці. Все буде Україна!», — заявив генеральний директор ДК «Укроборонпром» Юрій Гусєв.
Як відомо, на рахунку Ан-225 «Мрія» рекорди по перевезенню максимального комерційного вантажу та найдовшого і найважчого в історії авіації моновантажу, а також вантажопідйомності.
Нагадаємо, російські війська ракетами атакували центр Чернігова: кадри наслідків і термінове звернення
Як повідомляла Politeka, російські військові, здавшись у полон, на колінах розповіли, як опинилися в Україні: "Нас тут обдурили"
Також Politeka писала, що ворог несе колосальні втрати: у Міноборони України розкрили нові дані