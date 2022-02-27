Це відбулося на аеродромі «Антонов» в Гостомелі під Києвом, де літак перебував на ремонті, тому не встигла вилетіти з України, повідомив «Укроборонпром».

Відновлення «Мрії» коштуватиме більше 3 млрд доларів і потребуватиме тривалого часу. «Укроборонпром» стверджує, що «Україна докладе усіх зусиль, аби ці роботи оплатила держава-агресор».

«Окупанти зруйнували літак, але не зможуть зруйнувати нашу спільну мрію. Вона обов’язково відродиться. За орієнтовними підрахунками на це знадобиться більше 3 млрд доларів та понад 5 років. Наше завдання зробити так, аби ці витрати покрила саме Російська Федерація, яка завдала умисної шкоди українській авіації та сектору вантажних авіаційних перевезень», - йдеться в подомленні.

«Росія знищила нашу «Мрію», але мрію про вільну від окупанта Україну знищити неможливо. Ми боротимемось за нашу землю та наш дім до переможного кінця. І після перемоги обов’язково, чуєте, обов’язково добудуємо нашу нову «Мрію», яка багато років чекає цього у безпечному місці. Все буде Україна!», — заявив генеральний директор ДК «Укроборонпром» Юрій Гусєв.

Як відомо, на рахунку Ан-225 «Мрія» рекорди по перевезенню максимального комерційного вантажу та найдовшого і найважчого в історії авіації моновантажу, а також вантажопідйомності.

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