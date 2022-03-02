Обстановка в Одесі стає напруженою станом на 2 березня. Радари в Одесі зафіксували ворожі кораблі, які підходять до міста.

Про це повідомив голова Громадської ради при Одеській ОДА Сергій Братчук. Він також додав, що Одеса готова оборонятися і не пропустить в місто російських окупантів.

"На Одеському радарі з'явилися ворожі кораблі. Вони готують морський десант проти Одеси. Ну що ж, ласкаво просимо в пекло. Чорноморські бички давно не їли",- сказав Братчук.

Крім того місцеві жителі стверджують, що вибух був на території аеропорту і публікують кадри, які зняли зі своїх будинків. На них видно густий дим, який піднімається в небо зі сторони аеропорту.

Нагадаємо, прості українці вирішили зупинити ворожу техніку голіруч, чути постріли.

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