З території Республіки Білорусь винищувачем окупантів було випущено дві ракети типу «Х», які летіли у напрямку Львова.

Про це пише Politeka.net з посиланням на повідомлення повітряного командування «Захід».

«Обслугами радіотехнічних військ цілі були вчасно виявлені та знищені зенітними ракетними військами на відстані близько 30 км до обласного центру. Крім того, підрозділами ЗРВ знищено два БПЛА оперативно-тактичного рівня», - йдеться у повідомленні.

Нагадаэмо, 26 березня ворог завдав ракетних ударів по Волинській області. Усі ракети було випущено з території Білорусії.

Додамо, згідно з повідомленням Генштабу ЗСУ, захисники з Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу уразили 17 повітряних цілей - 8 літаків, 3 вертольоти, 4 БПЛА різних типів та 2 крилаті ракети.

Крім того повідомлялось, що російські окупанти продовжують переміщати додаткові підрозділи зі складу тихоокеанського флоту та західного військового округу, а до міста Калінковичі в Білорусії звозять ракети до ОТРК "Іскандер-М".

Тим часом у Пентагоні повідомили, що Росія використала проти України більш ніж 1370 ракет.

Нагадаємо, окупанти вдарили по Миколаєву, Віталій Кім показав, що залишилося від його кабінету.

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