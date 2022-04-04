Окупанти обстріляли церкву в Луганській області, відомо, що поранено двох священиків.

Російські військові обстріляли храм у Рубіжному Луганської області, поранення отримали двоє священиків з цієї церкви. Про це повідомив голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай.

За даними глави ОВА, снаряд окупантів потрапив до церкви на честь святителя Луки Кримського в Рубіжному. Цей храм належить Сєвєродонецькій єпархії Української православної церкви московського патріархату.

Обстрілом пробило покрівлю храму. Осколки поранили настоятеля, а також священика іншого храму, який в цей момент знаходився на Храмовій території.

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