Російські військові обстріляли храм у Рубіжному Луганської області, поранення отримали двоє священиків з цієї церкви. Про це повідомив голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай.
За даними глави ОВА, снаряд окупантів потрапив до церкви на честь святителя Луки Кримського в Рубіжному. Цей храм належить Сєвєродонецькій єпархії Української православної церкви московського патріархату.
Обстрілом пробило покрівлю храму. Осколки поранили настоятеля, а також священика іншого храму, який в цей момент знаходився на Храмовій території.
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