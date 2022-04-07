Тільки днями українські рятувальники після звільнення від окупантів, а потім після зачистки Бородянки, отримали доступ в місто для розбору завалів, пошуку загиблих і оцінки збитків. Так, про те, що в місті близько 200 осіб вважаються зниклими безвісти, повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко

За його словами, в Бородянці вже розпочато розбір завалів багатоквартирних будинків, де під час нанесення авіаційних ударів перебували мирні жителі міста.

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"Зруйновано близько 10 будинків, під завалами яких залишилися українці. Вже знайдені тіла 4 загиблих під руїнами – і це тільки початок. Зруйновані 5-поверхові будинки розібрані тільки в 3 поверхи. Але люди від бомбардувань ховалися в підвалах. Зниклими безвісти числяться близько 200 осіб, і ми розуміємо, що багато з них вже зникли назавжди", - сказав Геращенко.

Також він заявив, що місця масових вбивств, тортур і поховань виявлені в Бучі, Гостомелі, Мотижині. Відомо про понад 400 убитих. І це далеко не остаточні цифри.

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