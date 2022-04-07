У звільненій від окупантів Бородянці під Києвом почали розбирати завали і шукати під ними людей.

Тільки днями українські рятувальники після звільнення від окупантів, а потім після зачистки Бородянки, отримали доступ в місто для розбору завалів, пошуку загиблих і оцінки збитків. Так, про те, що в місті близько 200 осіб вважаються зниклими безвісти, повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко

За його словами, в Бородянці вже розпочато розбір завалів багатоквартирних будинків, де під час нанесення авіаційних ударів перебували мирні жителі міста.

"Зруйновано близько 10 будинків, під завалами яких залишилися українці. Вже знайдені тіла 4 загиблих під руїнами – і це тільки початок. Зруйновані 5-поверхові будинки розібрані тільки в 3 поверхи. Але люди від бомбардувань ховалися в підвалах. Зниклими безвісти числяться близько 200 осіб, і ми розуміємо, що багато з них вже зникли назавжди", - сказав Геращенко.

Також він заявив, що місця масових вбивств, тортур і поховань виявлені в Бучі, Гостомелі, Мотижині. Відомо про понад 400 убитих. І це далеко не остаточні цифри.

Нагадаємо, Виводиться на екран з гучним сигналом: в Україні мобільні оператори будуть сповіщати про небезпеку.

Як повідомляла Politeka, "Битва за Донбас наближається": глава МЗС України Кулеба виступив у Брюсселі і звернувся до союзників.

Також Politeka писала, що Україна отримає мільярди доларів на відновлення: прем'єр Шмигаль розповів про переговори.