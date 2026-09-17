Прогноз погоди на тиждень в Одеській області з 18 по 24 вересня показує, що синоптики очікують переважно теплу погоду з максимумом до +23°, проте у вівторок та четвер можливі опади.

оновлений прогноз погоди для Одеської області вже надійшов від синоптиків, і цього разу тиждень з 18 по 24 вересня обіцяє переважно теплу погоду з короткочасними опадами у середині та наприкінці періоду.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури в Одеській області з 18 по 24 вересня триматимуться в межах від +19° до +23°.

У п’ятницю, 18 вересня, в Одеській області очікується мінлива хмарність, повітря вдень прогріється до +22°, а вночі стовпчики термометрів опустяться до +16°. Опадів не прогнозують.

У суботу, 19 вересня, синоптики обіцяють малохмарну погоду, вдень до +22°, вночі до +16°. Опадів не очікується.

У неділю, 20 вересня, погода залишиться малохмарною: температура вдень утримається на позначці +22°, а вночі підвищиться до +17°. Без опадів.

У понеділок, 21 вересня, очікується хмарність з проясненнями, а вдень повітря прогріється до +23° — це найтепліший день тижня. Вночі температура опуститься до +17°, опадів не буде.

У вівторок, 22 вересня, небо вкриють хмари, вдень температура знизиться до +19°, а вночі — до +18°. Синоптики прогнозують можливі опади.

У середу, 23 вересня, погода стане малохмарною, вдень +19°, вночі стовпчики термометрів опустяться до +14°. Опадів не прогнозують.

У четвер, 24 вересня, хмарність з проясненнями триматиметься над областю, вдень повітря прогріється до +20°, вночі — до +15°. Синоптики знову прогнозують можливі опади.

Найтеплішим днем тижня стане понеділок, 21 вересня, коли вдень очікується +23°, а найпрохолодніше — у вівторок, 22 вересня, з денною температурою +19°. Перепад температур за тиждень становитиме 4°. Опади прогнозують у вівторок, 22 вересня, та у четвер, 24 вересня.

У дні з можливими опадами — у вівторок та четвер — синоптики радять мешканцям Одеської області брати з собою парасольку та бути обережними за кермом через мокру дорогу. В інші дні тижня, коли температура тримається у комфортних межах +19...+23°, можна планувати прогулянки та справи на відкритому повітрі без особливих застережень.

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