Графіки відключення світла у Полтавській області 18 та 19 вересня опубліковані — планові знеструмлення 18 вересня триватимуть з 08:00 до 20:00.

Графіки відключення світла у Полтавській області на 18 та 19 вересня оприлюднили енергетики — планові знеструмлення торкнуться низки населених пунктів Кременчуцького району, де світла не буде протягом 12 годин поспіль.

18 вересня електроенергію відключатимуть із 08:00 до 20:00. Під знеструмлення потраплять жителі сіл Федоренки, Сабаки, Гуньки, Децидівка, Запсілля, Крамаренки, Литвиненки, Омельник, Пустовіти, П'ятихатки, Радочини, Рокитне, Степівка, Варакути, Ковалі, Щербухи, Яремівка та Потоки.

Графік публікується на офіційних сторінках Омельницької громади в фейсбук — саме там мешканці можуть перевірити актуальну інформацію про вимкнення у своєму населеному пункті.

У кожному з перелічених сіл без світла залишаться десятки будинків на головних вулицях і провулках. Серед адрес, яких торкнуться відключення, зокрема вулиці Гетьмана Сагайдачного, Богдана Хмельницького, Весняна, Героїв полку «Азов», Залізнична та Автозаводська.

Енергетики нагадують, що планові ремонтні роботи можуть затягнутися, а час відновлення електропостачання орієнтовний. У разі несприятливих погодних умов чи аварійних ситуацій графік може бути скоригований.

Що робити мешканцям під час відключення

Мешканцям радять завчасно зарядити телефони, павербанки та ліхтарики, запастися водою й необхідними ліками. Для домівок, які залежать від електроприладів, таких як холодильники та котли опалення, варто підготуватися до тривалої перерви у подачі струму.

Детальний перелік усіх вулиць і будинків за кожним населеним пунктом доступний на офіційній сторінці Омельницької громади у Facebook — там публікують оновлені дані щодо черг та тривалості вимкнень.

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