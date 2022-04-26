У Генштабі повідомили про знищення ще одного вертольота російської армії

Ще один російський вертоліт Ка - 52 знищили воїни Десантно-штурмових військ Збройних Сил України в Харківській області. Про це повідомили на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

"За військовою номенклатурою бойовий вертоліт Ка-52 "Алігатор" вважається командирською машиною. Випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю. Вартість Ка – 52-близько 16 мільйонів доларів США. Разом переможемо!",- йдеться в повідомленні.

Зазначимо, раніше ми повідомляли, що над Дніпропетровщиною ЗСУ збили ракету окупантів, уламки впали посеред поля. Ще один подарунок "русского мира" летів вбивати українців, щоб потім Москва варнякала про "знешкоджених бойовиків" в черговій школі. Але не долетів. Уламки снаряда впали посеред поля. "Наші збили ворожу ракету ПЗРК "Ігла". Уламки впали в поле. Ніхто не постраждав. Слава нашим військовим!",- написав у своєму Telegram-каналі голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

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