Очільник Луганщини показав кадри наслідків обстрілів у Сєвєродонецьку та розповів про десять загиблих.

У Сєвєродонецьку в результаті російських обстрілів загинули щонайменше 10 осіб. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай. За його словами, кількість жертв може зрости після розбору завалів, які зараз ускладнюються триваючими обстрілами.

"Рашисти без зупинки гатять по Сєвєродонецьку. Щонайменше, загинули 10 людей. Перевірити місцевість вкрай складно через нові обстріли. Наполегливо ПРОШУ: якщо ви вирішили залишатися в місті - перебуваєте постійно в укриттях! Рятувальні пошуки тривають", - написав Сергій Гайдай.

Відзначимо, що в свою чергу в ДСНС повідомили, що за останню добу також були обстріляні Лисичанськ, Новодружеськ, Попасна, Гірське, Золоте, села Білогорівка, Комишуваха Тошківка, Новозванівка, Троїцьке.

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