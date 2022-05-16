Как сообщает Politeka.net, ведущий шоу «Маска» опубликовал важное видео в своем Инстаграм. Несколько лет назад Остапчук вел Евровидение в Киеве, поэтому его лицо знакомо многим международным поклонникам музыкального конкурса. Сейчас ведущий решил воспользоваться этой известностью, чтобы обратиться к людям.

Для начала Остапчук поблагодарил всех, кто помог украинской группе Kalush Orchestra победить на Евровидении в этом году. Теперь ведущий призывает людей помочь Украине еще раз.

«Я бы хотел поговорить о супергероях. Капитан Америка, Халк и даже Тор…возможно вы знаете их имена, возможно вы даже хотели стать кем-то из них, когда были детьми…Но прямо сейчас супергерои есть среди нас – это украинская армия и особенно «Азов». Ведь несмотря на весь ужас, ад и бомбежки они все еще продолжают сражаться и защищать нашу землю в Мариуполе уже больше 80 дней», - заявил Остапчук.

Он обратился к поклонникам Евровидения по всему миру с призывом поддержать Украину и перепостить его видео с хештегами #saveMariupol #saveAzov.

«Мы будем рады видеть вас в следующем году в Мариуполе на Евровидении-2023», - заявил Остапчук.

Напомним, Полякова и Ефросинина разразились гневными комментариями после поступка оккупантов.

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