Как сообщает Politeka.net, ведущий шоу «Маска» опубликовал важное видео в своем Инстаграм. Несколько лет назад Остапчук вел Евровидение в Киеве, поэтому его лицо знакомо многим международным поклонникам музыкального конкурса. Сейчас ведущий решил воспользоваться этой известностью, чтобы обратиться к людям.
Для начала Остапчук поблагодарил всех, кто помог украинской группе Kalush Orchestra победить на Евровидении в этом году. Теперь ведущий призывает людей помочь Украине еще раз.
«Я бы хотел поговорить о супергероях. Капитан Америка, Халк и даже Тор…возможно вы знаете их имена, возможно вы даже хотели стать кем-то из них, когда были детьми…Но прямо сейчас супергерои есть среди нас – это украинская армия и особенно «Азов». Ведь несмотря на весь ужас, ад и бомбежки они все еще продолжают сражаться и защищать нашу землю в Мариуполе уже больше 80 дней», - заявил Остапчук.
"Вышли с белым флагом": выяснилось, что на самом деле сейчас происходит на "Азовстали"
Взрыв на Харьковщине, в небе заметили столб красного дыма: выяснилось, надо ли паниковать
Массовая мобилизация в Украине: министр Резников предупредил, сколько людей заберут в армию
«Не знают, что с ними вообще делать»: российские офицеры взбунтовались, появились подробности
"Добрый день, нам каюк": Арестович раскрыл украинцам, что от них скрывал
Он обратился к поклонникам Евровидения по всему миру с призывом поддержать Украину и перепостить его видео с хештегами #saveMariupol #saveAzov.
«Мы будем рады видеть вас в следующем году в Мариуполе на Евровидении-2023», - заявил Остапчук.
Напомним, Полякова и Ефросинина разразились гневными комментариями после поступка оккупантов.
Как сообщала Politeka, Барских растрогал выступлением вдали от Украины, трогательные кадры.
Также Politeka писала, что Анастасия Приходько жестко прошлась по "прозревшей" Лободе.