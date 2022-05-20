В Енергодарі пожежна частина вийшла на протест проти російських окупантів, які викрали начальника частини Віталія Трояна.

Кадри бунту вже почали з'являтися в українських телеграм-каналах. Як повідомляють очевидці, тажке на протест виїхали машини "швидкої" допомоги.

Люди вийшли на протест біля ДК "Сучасник"

Окупанти вже почали розганяти протест силою , - про це повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов.

"Окупанти застосували силові методи до рятувальників, які вийшли на підтримку викраденого начальника пожежно-рятувального загону Віталія Трояна!!! Відбувається побиття людей і пошкодження пожежно-рятувальної техніки!» ,- написав він у своєму телеграм-каналі.

Нагадаємо, раніше жителі Енергодару виходили на мітинг проти свавілля російських окупантів, які викрали заступника мера Івана Самойдюка.

Також повідомлялося, що в Енергодарі окупанти готуються до псевдореферендуму. Терміни – кілька місяців.

«З росії є указ, щоб за кілька міяців вийти на референдум. Про що цей референдум вони поки не розуміють, але вони концентруватимуться на створенні «поля» для референдуму», — повідомляв радник Міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

Окупанти розставляють своїх спостерігачів, часто представників кримінального світу, у багатьох населених пунктах. Також нерідкі випадки, коли на посаді ставляться коханки та близькі родичі.

Законний мер Енергодару Дмитро Орлов повідомив, що з 20 травня так звана народна адміністрація Енергодару, створена колаборантом Андрієм Шевчиком, планує зобов'язати всіх підприємців підписати з ними договори та отримати ліцензії на роботу.

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