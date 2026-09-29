29 вересня через порив водопроводу діаметром 50 мм без води залишилися мешканці понад 60 будинків у Чернігові. Аварійно-ремонтні роботи триватимуть до 6 жовтня.

Відключення комунальних послуг у Чернігові 29 вересня доповнилися ще однією аварією — приблизно о 13-й годині стався порив на лінії водопроводу, через який без води залишилися мешканці понад 60 будинків. Про це повідомляє КП «Чернігівводоканал».

За інформацією комунального підприємства, аварія сталася по 1-му провулку Відпочинку, 4/5 — там пошкодило водопровідну трубу діаметром 50 міліметрів. Поки фахівці визначали масштаб пориву, водопостачання повністю припинили для цілого житлового масиву.

Які вулиці у Чернігові залишилися без води

Відсутнє водопостачання в будинках за адресами:

вул. Відпочинку: 1А, 2, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 8, 9, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 21А, 23, 25, 27, 29, 29А, 31;

1-й пров. Відпочинку: 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;

2-й пров. Відпочинку: 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 11, 11А, 13;

вул. Грінченка: 1, 3, 4, 5, 5А, 5Б, 7, 9, 11, 13, 14, 21, 23, 25, 31, 33.

Скільки триватиме аварія та як отримати воду

Після обстеження пориву аварійно-ремонтні роботи на водопроводі діаметром 50 мм триватимуть до 6 жовтня 2026 року. На цей час без води залишаться приватні будинки за адресами: 1-й пров. Відпочинку № 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; вул. Відпочинку № 4; вул. Грінченка № 1, 5А, 14.

Підвезення питної води забезпечуватиме КП «Чернігівводоканал». По докладну інформацію можна звернутися за номером диспетчерської служби комунального підприємства: 0800-50-50-51.

Раніше Politeka повідомляла, графіки відключення світла у Чернігівській області на тиждень з 28 вересня по 4 жовтня: опубліковано адреси та час.

Також Politeka повідомляла, графіки відключення світла у Чернігівській області 27 та 28 вересня: опубліковано адреси та години знеструмлень.

Як повідомляла Politeka, графіки відключення світла у Чернігові 26 та 27 вересня: які вулиці лишаться без електрики.