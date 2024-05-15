Російські загарбники продовжують жорстоко обстрілювати Харків і область – є постраждалі і загибла.

Згідно з офіційними даними, внаслідок серії обстрілів із різного виду озброєння по трьох районах міста — С-300, БПЛА, УМБП Д-30 — пошкоджені приватні, багатоквартирні будинки, заклад освіти, цивільні автомобілі.

«Постраждало 22 людини протягом доби», - розповіли в Харківській ОВА.

Палає і Вовчанськ – внаслідок черговоого обстрілу загинула 79-річна жінка, поранення дістали двоє людей.

Також повідомляється, що на Харківському напрямку підрозділи наших військ відбили 11 атак противника. На Купʼянському напрямку ворог здійснив 16 атак на позиції наших військ.

Жорстокі бої тривають.

Нагадаємо, що 14 травня окупанти посеред білого дня завдали 7 авіаударів по житловому сектору Харкова.

«Кількість постраждалих зросла до 18. Поранення дістала 12-річна дівчинка — вона у середньому стані. А також 61-річна жінка та 73-річний чоловік — у легкому», - повідомляли в ОВА раніше.

Пошкоджено цивільні автомобілі та гаражі, щонайменше 20 житлових та нежитлових будівель, серед яких торговий центр, навчальний заклад, магазини тощо. Вибито вікна на вході однієї зі станцій метро.

Додамо, на окремих ділянках в районах Лук'янців та Вовчанська підрозділи українських військових перемістились на більш вигідні позиції для збереження життя особового складу, повідомили у Генштабі.

«Бої тривають. Українські підрозділи не дають російським окупантам закріпитись. Проводяться контратакуючі дії, ворог під постійним вогневим контролем артилерії та підрозділів БПЛА Сил оборони», — йдеться у повідомленні.

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