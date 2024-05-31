За даними слідства, 30 травня з 23:45 по 00:15 наступного дня ворог завдав масовані ракетні удари по житловому масиву Новобаварського району м. Харкова, пише Politeka.net з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Одна з ворожих ракет влучила у пʼятиповерховий житловий будинок. Зруйновано три поверхи підʼїзду, виникла пожежа.

Ще чотири ракети влучили неподалік будинку. Попередньо, ворог застосував по місту ракети С-300/С-400 з території бєлгородської області рф.

«Пошкоджено щонайменше 25 житлових будинків, магазин, приміщення швейного цеху», - повідомили в прокуратурі.

Також повідомляється, що окупанти вчергове застосували тактику «повторного удару». Всі 5 ударів по Новобаварському району зс рф завдали з проміжком часу.

«Після перших атак на місце одразу виїхали поліцейські та медики. Поліцейська отримала поранення, авто швидкої медичної допомоги пошкоджено», - повідомили в прокуратурі про наслідки підлої атаки.

Станом на зараз відомо про чотирьох загиблих поранено 25 людей, серед них 11-річний хлопчик і дівчинка 12 років.

Є люди, які досі не вийшли на зв’язок. Розбір завалів триває.

Нагадаємо також, що російські війська вдарили ракетами по Києву.

Додамо, що зранку російські окупанти також атакували центральну частину Херсона. Внаслідок обстрілу травми отримала 65-річна жінка.

Також через ворожі удари пошкоджено тролейбусну мережу.

ОНОВЛЕНО:

Кількість загиблих у Харкові збільшилася, з-під завалів деблокували ще одне тіло чоловіка.

Таким чином відомо вже про п'ятьох загиблих. Рятувально-пошукова операція продовжується.

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