На залізниці сталася моторошна катастрофа, зівштохнулися два потяги – перші подробиці і кадри з місця.

Трагедія сталася у Чехії, пише Politeka.net з посиланням на місцеві ЗМІ.

У Чехії зіштовхнулись два потяги: четверо осіб загинули, десятки — постраждали.

На даний момент відомо, що пасажирський потяг RegioJet проїхав повз знак зупинки.

Потяг, у якому перебувало близько 300 людей, прямував з Чехії до України. А саме – до міста Чоп.

Пасажирський потяг зівштохнувся з вантажним. Удар був такою силою, що перший вагон, в якому знаходилися люди, було майже знищено.

Міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан цієї ночі заявив, що внаслідок катастрофи загинули чотири людини, ще більше 20 пасажирів отримали поранення.

Також відомо, що серед пасажирів, які перебувають у важкому стані, є діти.

На місці працюють всі необхідні служби.

Трагедію прокоментував прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала. Він назвав те, що сталося великою трагедією і висловив свої співчуття тим, хто постраждав.

Місцеві мешканці, які стали свідками катастрофи, розповідають, що звук зіткнення поїздів тув такої гучності, наче впав будинок.

На даний момент невідомо, чи є серед постраждалих і загиблих українці.

Користувачі соцмережі Х висловлюють свої співчуття родинам загиблих і постраждалих.

«О ні. Як таке може статися в наш час?!?»

«Співчуття всім, хто втратив своїх рідних»,

«Головне, щоб було найменше постраждалих і загиблих».

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