Через нові атаки є загиблі і поранені, російські окупанти б’ють по цивільному населенню, знищуючи і перетворюючи на попіл все, до чого можуть дотягнутися.

Так, під ракетно-дроновою атакою перебувало місто Дніпро. На даний момент відомо про трьох загиблих і 18-тьох поранених. Серед них – 14-річна дівчинка.

Внаслідок атак сталося кілька пожеж. Є руйнування. Зокрема, ворог пошкодив торговельний центр. Також зайнялася пожежа біля одного із медзакладів.

За даними моніторингових груп, місто атакували близько 4 крилатих ракет та 4 БпЛА.

На місці ракетної атаки на даний момент медики надають психологічну допомогу, власники пошкоджених магазинів прибирають уламки.

Під атакою перебувало і Запоріжжя – вибухи прогриміли за межами міста.

Згодом вибухил лунали у місті Кривий Ріг.

«Попередньо, вибух за межами міста. Наслідки встановлюються», - повідомив керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Тим часом з’явилося зведення Повітряних Сил ЗС України. Згідно з повідомленням, уранці 3 липня російські окупанти завдали удару 3-ма крилатими ракетами наземного базування «Іскандер-К», 4-ма керованими авіаційними ракетами Х-59 та 5-ма ударними БпЛА типу «Shahed».

Основний напрямок удару – Дніпропетровщина.

«Силами та засобами зенітних ракетних військ Повітряних Сил збито 11 повітряних цілей», - повідомили в ЗС України.

Додамо, що окупанти продовжують нищити Донецьку область. Там за минулу добу двоє людей загинуло, дев'ятеро зазнали поранень.

Пошкоджено 49 житлових будинків, магазини, заклад освіти, бібліотеку, автомобілі, екскаватор і поле пшениці.

«По Селидовому росіяни вдарили керованою бомбою «КАБ-500» - вбили цивільну особу, ще трьох мешканців поранили. У Нью-Йорку ворог поцілив по приватній оселі – загинула людина. Двоє поранених мирних жителів – у Сіверську, по одному – у Гірнику, Зарічному, Північному та Часовому Яру», - розповіли в поліції.

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