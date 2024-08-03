Російський диктатор Путін хоче захопити одразу шість регіонів України – про які міста він мріє, які перспективи є для України на осінь і чим для окупантів обернувся літній наступ.

Росія цієї весни розпочала свою найбільшу наступальну операцію, з початку війни у лютому 2022-го.

Ворог вирішив використати те, що в Україні не вистачає людей, боєприпасів та окопів.

Однак, як зазначали Росія так і не змогла досягти своїх найамбітніших цілей. Ні колапсу фронту, ні грандіозного російського прориву не сталося, зазначали у виданні The Telegraph. Але, попереджали експерти, битва за Донбас може не стати вирішальним фактором у війні.

Видання підкреслювало, що важливим є не виснаження військових ресурсів на фронті, а виснаження та збитки, завдані здатності вести війну.

Про те, що Путін не зупиниться на Донбасі впевнені й інші експерти. Путін взагалі марить про тотальний контроль над шістьма регіонами України.

На його думку, ці області мають стати офіційно визнаною світовою спільнотою територією Росії. Мова йде про Луганську, Херсонську, Запорізьку області, а також Крим і Севастополь.

І, як попереджають експерти, найближчим часом російські загарбники намагатимуться відновити позиції і ліквідувати плацдарм на північ від Урожайного та в районі Роботиного, повідомляло «ТСН».

Рухатись Півднем і до кінця року вийти на лівий берег річки Оскіл. Ткож серед планів ворога – взяти під контроль Вовчанськ та "зачепитися" за Липці, щоб розпочати там бої.

Крім того, ворог планує просуватись на Покровському і Торецькому напрямках, які вважають найбільш небезпечними.

Додамо, що з кожним днем Росія знищує місто Бахмутського району Донецької області – Торецьк. Він знаходиться лише за 20 кілометрів від окупованої з 2014 року Горлівки. В січні 2022 року тут жили 30 тисяч мешканців.

Однак з кожним днем перетворюється на руїни і попіл.

«Так тепер виглядає місто Торецьк Донецької області. Тут таке ж "визволення", як і скрізь. Росія випалює місто із характерним садистським задоволенням», - прокоментував страшні кадри подітичний оглядач і журналіст Денис Казанський.

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