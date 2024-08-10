З початку повномасштабної війни Росія повністю зруйнувала в Україні сотні медичних об’єктів – прямо в момент деяких атак лікарі проводили операції.

Російські загарбники знищують все, до чого можуть дотягнутися: житлові будинки, школи і дитсадки, енергетичну інфраструктуру, дитячі табори, а також лікарні.

Згідно із офіційними даними МОЗ України, внаслідок атак було пошкоджено більше 1600 медичних об’єкти 676 закладів охорони здоров’я, а понад 200 майже ста медзакладів – зруйновано повністю.

"Росіяни цілеспрямовано атакують лікарні, пологові будинки, амбулаторії та поліклініки", – кажуть в МОЗ.

Серед найбільше постраждалих – медичні заклади у Харківській, Донецькій, Миколаївській, Херсонській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Запорізькій та Сумській областях.

Однак всі цифри не є остаточними і лише приблизно передають масштаби руйнувань, адже наразі неможливо отримати повну інформацію про стан лікарень та інших медзакладів на тимчасово окупованих територіях.

Бомбити лікарні росіяни почали одразу після вторгнення – 24 лютого 2022-го року російською ракетою «Точка-У» з касетним зарядом було обстріляно лікарню у Вугледарі. Жертвами атаки стали 4 людини, ще десять людей отримали поранення, а також були пошкоджені машини швидкої допомоги та лікарня.

Наступного дня постраждали ще три українських медичних заклади, зокрема дитяча лікарня та онкодиспансер.

Один з найстрашніших ударів Росія здійснила 9 березня 2022-го - по дитячій лікарні і пологовому будинку в Маріуполі.

Внаслідок авіаудару загинули троє людей, в тому числі дитина та вагітна, ще 17 людей отримали поранення.

Згодом була обстріляна Обласна лікарня інтенсивного лікування м. Маріуполь, зруйновано відділення анестезіології, а 8 березня в результаті чергового обстрілу обвалилася частина стіни будівлі адміністрації, загорілися легковики та бензовоз, що стояли у дворі.

Також у березні у місті Кремінна Луганської області російські військові розстріляли упритул з танка будинок для літніх людей, у результаті чого загинули 56 осіб, ще 15 людей окупанти викрали.

14 липня 2022-го року у Вінниці російські ракети вщент зруйнували медичний діагностичний центр Нейромед, де саме перебували люди та медперсонал. Загалом жертвами ракетного удару по Вінниці стали 27 людей, серед них три дитини.

У ніч на 23 листопада російські військові обстріляли пологове відділення у Вільнянську, один з корпусів був зруйнований вщент. Жертвою цього цинічного злочину став новонароджений, хлопчик, який з’явився на світ за два дні до обстрілу.

Жертвами російських ударів також стають лікарі. Так, у серпні 2023-го року російські загарбники здійснили жорстокий удар по Херсону. Внаслідок атаки загинув лікар, а медична сестра отримала поранення.

Загалом поранення тоді отримали п’ятеро людей.

В січні 2024-го Мережу приголомшили кадри обстрілу лікарні в Покровську. Ракета влучила в лікарню в момент проведення операції.

"На щастя, усіх вдалося евакуювати", — йшлося тоді в повідомленнях.

В момент страшного удару по «Охматдиту» 8 липня в стінах одного з корпусів також йшла операція - хірургічне втручання проводили 5-місячній дитині.

«Кардіохірург Олег Голубченко у момент атаки оперував дитину. Ударною хвилею його кинуло на операційний стіл, але він та його колега-анестезіолог Ярослав Іванов встигли зробити все необхідне, щоб перевести малюка до ручного режиму штучного дихання. Операцію закінчували вже в іншій лікарні. Дитина вижила», – розповідав президент Міжнародного благодійного фонду «Твоя Доброта» Іван Степурін.

Того ж дня російські окупанти вдарили по будівлі клініки «Адоніс».

Її жертвами стали семеро людей – лікарі і пацієнти.

В повітряних Силах України, коментуючи удари по лікарнях, а також по іншим об’єктам України, підкреслили, що ворог постійно удосконалює не лише розвідувальні та ударні БпЛА, а й інші засоби повітряного нападу – крилаті та балістичні ракети. Як наслідок, їх стає важче виявляти та знищувати. Ворожі ракети оснащуються додатковими засобами, зокрема радіолокаційними та тепловими пастками.

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