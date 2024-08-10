Російські загарбники знищують все, до чого можуть дотягнутися: житлові будинки, школи і дитсадки, енергетичну інфраструктуру, дитячі табори, а також лікарні.

Згідно із офіційними даними МОЗ України, внаслідок атак було пошкоджено більше 1600 медичних об’єкти 676 закладів охорони здоров’я, а понад 200 майже ста медзакладів – зруйновано повністю.

"Росіяни цілеспрямовано атакують лікарні, пологові будинки, амбулаторії та поліклініки", – кажуть в МОЗ.

Серед найбільше постраждалих – медичні заклади у Харківській, Донецькій, Миколаївській, Херсонській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Запорізькій та Сумській областях.

Однак всі цифри не є остаточними і лише приблизно передають масштаби руйнувань, адже наразі неможливо отримати повну інформацію про стан лікарень та інших медзакладів на тимчасово окупованих територіях.

Бомбити лікарні росіяни почали одразу після вторгнення – 24 лютого 2022-го року російською ракетою «Точка-У» з касетним зарядом було обстріляно лікарню у Вугледарі. Жертвами атаки стали 4 людини, ще десять людей отримали поранення, а також були пошкоджені машини швидкої допомоги та лікарня.

Наступного дня постраждали ще три українських медичних заклади, зокрема дитяча лікарня та онкодиспансер.

Один з найстрашніших ударів Росія здійснила 9 березня 2022-го - по дитячій лікарні і пологовому будинку в Маріуполі.

Внаслідок авіаудару загинули троє людей, в тому числі дитина та вагітна, ще 17 людей отримали поранення.

Згодом була обстріляна Обласна лікарня інтенсивного лікування м. Маріуполь, зруйновано відділення анестезіології, а 8 березня в результаті чергового обстрілу обвалилася частина стіни будівлі адміністрації, загорілися легковики та бензовоз, що стояли у дворі.

Також у березні у місті Кремінна Луганської області російські військові розстріляли упритул з танка будинок для літніх людей, у результаті чого загинули 56 осіб, ще 15 людей окупанти викрали.

14 липня 2022-го року у Вінниці російські ракети вщент зруйнували медичний діагностичний центр Нейромед, де саме перебували люди та медперсонал. Загалом жертвами ракетного удару по Вінниці стали 27 людей, серед них три дитини.

Вінниця, ракетний удар, війна

ракетний удар по Вінниці

У ніч на 23 листопада російські військові обстріляли пологове відділення у Вільнянську, один з корпусів був зруйнований вщент. Жертвою цього цинічного злочину став новонароджений, хлопчик, який з’явився на світ за два дні до обстрілу.

Жертвами російських ударів також стають лікарі. Так, у серпні 2023-го року російські загарбники здійснили жорстокий удар по Херсону. Внаслідок атаки загинув лікар, а медична сестра отримала поранення.

Загалом поранення тоді отримали п’ятеро людей.

В січні 2024-го Мережу приголомшили кадри обстрілу лікарні в Покровську. Ракета влучила в лікарню в момент проведення операції.

"На щастя, усіх вдалося евакуювати", — йшлося тоді в повідомленнях.

В момент страшного удару по «Охматдиту» 8 липня в стінах одного з корпусів також йшла операція - хірургічне втручання проводили 5-місячній дитині.

«Кардіохірург Олег Голубченко у момент атаки оперував дитину. Ударною хвилею його кинуло на операційний стіл, але він та його колега-анестезіолог Ярослав Іванов встигли зробити все необхідне, щоб перевести малюка до ручного режиму штучного дихання. Операцію закінчували вже в іншій лікарні. Дитина вижила», – розповідав президент Міжнародного благодійного фонду «Твоя Доброта» Іван Степурін.

Того ж дня російські окупанти вдарили по будівлі клініки «Адоніс».

Її жертвами стали семеро людей – лікарі і пацієнти.

В повітряних Силах України, коментуючи удари по лікарнях, а також по іншим об’єктам України, підкреслили, що ворог постійно удосконалює не лише розвідувальні та ударні БпЛА, а й інші засоби повітряного нападу – крилаті та балістичні ракети. Як наслідок, їх стає важче виявляти та знищувати. Ворожі ракети оснащуються додатковими засобами, зокрема радіолокаційними та тепловими пастками.

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