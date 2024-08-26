По Україні сьогодні, 26 серпня, окупанти завдають масованого удару, влада закликає не ігнорувати тривогу.

Ворогом було зроблено пускові маневри бомбардувальників у районі Каспійського моря, також моніторингові ресурси повідомляли про пуски "Калібрів" із Чорного моря.

Загальна кількість "Шахедів" у повітрі, за інформацією моніторонгових телеграм-каналів, сягала 100 штук.

Також повідомлялося про проліт "Кинджалів" у напрямку Києва.

Відомо, що ворогом було завдано удару по промисловому об'єкту в Полтавській області, – голова ОВА Пронін. П'ятеро людей постраждали.

У Кропивницькому, Кременчуці, Кривому Розі, Харкові , Дніпрі, Хмельницькому, Запоріжжі, Чернігівській області, Києві, Луцьку, Тернопільщині, Івано-Франківській області було чути вибухи.

Кияни перечікували ракетну атаку у метро. У Києві в деяких районах зникла електрика – місцеві паблики. Також повідомляється про перебої з водою.

Мер Києва Кличко підтвердив перебої з електроенергією у деяких районах столиці, це пов'язано із проблемами в енергосистемі по всій країні.

У Луцьку пошкоджено багатоквартирний будинок через удар, – повідомив мер Ігор Поліщук. Деталі уточнюються, повідомляється, що внаслідок атаки загинула людина.

У деяких районах Одеси також зникла електрика, також у місті призупинено роботу електротранспорту через проблеми в електромережі – місцеві паблики.

Про можливі проблеми з водопостачанням попередив мер Львова Садовий.

У Львові, Житомирі та Хмельницькому також перебої з електрикою.

У Миколаївській області було запроваджено аварійні відключення електроенергії, – "Обленерго".

Знеструмлено низку об'єктів "Укрзалізниці", – повідомлення компанії, у роботу введено запасні тепловози.

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