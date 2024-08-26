Ворогом було зроблено пускові маневри бомбардувальників у районі Каспійського моря, також моніторингові ресурси повідомляли про пуски "Калібрів" із Чорного моря.
Загальна кількість "Шахедів" у повітрі, за інформацією моніторонгових телеграм-каналів, сягала 100 штук.
Також повідомлялося про проліт "Кинджалів" у напрямку Києва.
Відомо, що ворогом було завдано удару по промисловому об'єкту в Полтавській області, – голова ОВА Пронін. П'ятеро людей постраждали.
У Кропивницькому, Кременчуці, Кривому Розі, Харкові , Дніпрі, Хмельницькому, Запоріжжі, Чернігівській області, Києві, Луцьку, Тернопільщині, Івано-Франківській області було чути вибухи.
Кияни перечікували ракетну атаку у метро. У Києві в деяких районах зникла електрика – місцеві паблики. Також повідомляється про перебої з водою.
Мер Києва Кличко підтвердив перебої з електроенергією у деяких районах столиці, це пов'язано із проблемами в енергосистемі по всій країні.
У Луцьку пошкоджено багатоквартирний будинок через удар, – повідомив мер Ігор Поліщук. Деталі уточнюються, повідомляється, що внаслідок атаки загинула людина.
У деяких районах Одеси також зникла електрика, також у місті призупинено роботу електротранспорту через проблеми в електромережі – місцеві паблики.
Про можливі проблеми з водопостачанням попередив мер Львова Садовий.
У Львові, Житомирі та Хмельницькому також перебої з електрикою.
У Миколаївській області було запроваджено аварійні відключення електроенергії, – "Обленерго".
Знеструмлено низку об'єктів "Укрзалізниці", – повідомлення компанії, у роботу введено запасні тепловози.
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