РФ перебувала під атакою ударних дронів, під ударом опинилися інфраструктура в Смоленській і Тверській областях.

Про це повідомляв губернатор Смоленської області Василь Анохін і Telegram-канал "Пул69".

Відомо, що у Смоленській області безпілотники атакують цивільну інфраструктуру, один дрон було збито.

У різних районах Смоленської області цивільні об'єкти попали під масовануатаки безпілотниками.

"За попередньою інформацією один із безпілотників збито під час спроби нападу на об'єкт ядерної енергетики", - повідомив Анохін.

В аеропорту Казані через загрозу атаки безпілотників ввели план "Килим", відомо про затримку рейси літаків на виліт і на приліт.

На даний момент обмеження скасовані.

Пізніше у "Росавіації" розповіли, що у Санкт-Петербурзькому аеропорту Пулково запровадили обмеження для рейсів через загрозу атаки дронів.

Раніше пвідомлялося, що Україна найближчим часом може проводити регулярні атаки по об'єктах російського військово-промислового комплексу.

Своєю думкою поділився експерт із національної безпеки, військовослужбовець ЗСУ Іван Варченко.

Він розповів про динаміку, виходячи з кількості безпілотників, що використовуються Україною в 2024 році.

За словами Варченка, на початку 2025 року стався не лише якісний, а й серйозний кількісний ривок.

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