Подорожчання продуктів у Чернігівській області цього вересня найбільше зачепило курячі яйця, які за місяць подорожчали приблизно на 38%. Актуальні ціни на цукор, гречку, рис, олію, свинину та ковбасу наводимо за даними Мінфіну.

Подорожчання продуктів у Чернігівській області цього вересня найпомітніше в сегменті яєць: за місяць десяток курячих яєць додав у ціні приблизно 38%. За даними моніторингу цін порталу Мінфін станом на 22 вересня, яйця торговельної марки «Квочка» (С1, 10 штук) у середньому коштують 78,99 грн проти 57,12 грн у серпні — це одразу плюс 21,87 грн.

Схожа динаміка і в інших виробників: яйця «Ясенсвіт» (С1, 10 штук) подорожчали з 59,49 до 84,25 грн за десяток, а упаковка з 18 яєць тепер обходиться в 129 грн проти 106,95 грн місяцем раніше.

Бакалія: що додало в ціні

Цукор кристалічний за кілограм у вересні продають у середньому по 35,82 грн — проти 30,22 грн у серпні. Залежно від мережі цінник коливається від 34,90 до 38,50 грн. Гречка дорожчає повільніше: середня вартість кілограма зросла з 74,63 до 78,45 грн, хоча в окремих магазинах вона сягає 99 грн.

Круглий рис за місяць подорожчав із 54,71 до 62,07 грн за кілограм. Соняшникова олія «Олейна» (850 мл) тепер коштує в середньому 107,30 грн, тоді як у серпні була 100,68 грн.

М'ясна полиця

Найдорожча позиція серед свинини — ошийок: 346,45 грн за кілограм проти 314,38 грн у серпні. Варена ковбаса «Алан» лікарська подорожчала до 506,08 грн за кілограм проти 482,63 грн місяцем раніше. Водночас молочна ковбаса мережі «Ашан» навпаки подешевшала — з 385,65 до 334,90 грн за кілограм.

Загалом подорожчання продуктів у Чернігівській області повторює загальноукраїнську тенденцію: найбільше зростають яйця та м'ясо, тоді як бакалія додає в ціні помірно.

Раніше Politeka повідомляла, на скільки зросли ціни на цукор, гречку та олію в Чернігівській області.