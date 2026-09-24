Подорожчання продуктів у Сумській області триває. Найпомітніше за місяць подорожчали курячі яйця, цукор та соняшникова олія.

Доплати пенсіонерам Сумщини від ПФУ — не єдина фінансова зміна для жителів області: у вересні помітно подорожчали базові продукти. Свіжі дані minfin.com.ua станом на 23 вересня показують, що найсильніше додали в ціні курячі яйця.

Що подорожчало найбільше

Яйця курячі «Ясенсвіт» (категорія С1, 10 штук) у середньому коштують 84,25 грн, тоді як у серпні 2026 року — 59,49 грн. Це зростання приблизно на 42%. Яйця «Квочка» (С1, 10 штук) тепер продають по 78,99 грн проти 57,12 грн місяць тому.

Цукор кристалічний подорожчав до 35,82 грн за кілограм у середньому. У серпні кілограм коштував 30,22 грн. У мережах Auchan і Metro цукор продають по 34,90 грн, у Novus — по 34,99 грн, а в Megamarket — уже по 38,50 грн.

Соняшникова олія «Олейна» (850 мл) зросла до 107,30 грн проти 100,68 грн у серпні. Борошно пшеничне «Хуторок» (1 кг) додало менше: 36,72 грн проти 35,88 грн місяць тому.

Свинина також додала в ціні. Грудинка в середньому коштує 221,82 грн/кг (у серпні — 205,75 грн), лопатка — 229,24 грн/кг проти 222,67 грн, а ошийок — 346,45 грн/кг проти 314,38 грн.

Гречка подорожчала до 78,45 грн/кг проти 74,63 грн у серпні. Найдешевше кілограм гречки зараз у Metro та Novus — близько 70 грн, найдорожче в Megamarket — 99 грн.

Як менше платити за продукти

Різниця в ціні на той самий товар між мережами сягає 10–20 гривень, тому перед походом у магазин варто порівнювати ціни на сайтах супермаркетів. Яйця, олію та цукор вигідніше брати за акційними цінами, а м'ясо — у дні промо-знижок. Динаміку цін на minfin.com.ua оновлюють щодня, тож стежити за подорожчанням продуктів у Сумській області можна безкоштовно.

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