Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області забезпечує державна програма компенсації за прихисток — власники житла, які безоплатно розміщують переселенців, щомісяця отримують виплати. Розповідаємо, кому призначають гроші та як оформити компенсацію.

Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області надається за програмою компенсації за прихисток: держава щомісяця виплачує гроші власникам, які безоплатно розміщують у себе переселенців. Як повідомляє «Наше місто» з посиланням на Кабінет міністрів України, компенсацію призначають на шість місяців.

Після завершення цього терміну виплату можуть автоматично продовжити ще на пів року, якщо під час повторної перевірки підтвердиться право на неї. Гроші отримує не переселенець, а власник житла — саме він разом із представником родини ВПО подає документи.

Як оформити компенсацію за прихисток

Для першого отримання грошей власник житла та представник родини ВПО мають подати до Пенсійного фонду України заяву і повідомлення встановленої форми. Зробити це можна онлайн через портал електронних послуг ПФУ або особисто в найближчому сервісному центрі.

Які умови потрібно виконати

Житло має надаватися переселенцям повністю безоплатно — власник не може стягувати з ВПО жодної плати за проживання. Переселенці водночас повинні фактично проживати за адресою, зазначеною в заяві. Компенсацію не призначають, якщо власник і переселенець є близькими родичами першого ступеня — подружжям, батьками та дітьми.

Коли виплату можуть припинити

Пенсійний фонд перевіряє відомості, вказані під час оформлення, а також фактичне місце проживання переселенців. Гроші скасовують, якщо ВПО відсутні за вказаною адресою понад місяць або перебувають за кордоном понад 30 днів поспіль. Виплату також припиняють, коли з'ясовується родинний зв'язок першого ступеня або під час оформлення подали неправдиві відомості.

Одночасно отримувати компенсацію за розміщення ВПО та субсидію на оренду цього самого житла не можна — це різні механізми державної підтримки, які не поєднуються.

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