Російські війська завдали масштабного обстрілу населених пунктів Запорізької області і не тільки.

В ніч на 10 лютого ворожа армія атакувала Україну 83-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Так, вночі проти 10 лютого російська армія атакувала Україну 83-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Сили протиповітряної оборони знищили 61 дрон. Крім того, 22 цілі було локаціно втрачено.

Внаслідок ударів дронів постраждали Сумщина, Харківщина, Полтавщина та Кіровоградщина.

Російські окупаційні війська здійснили масштабний обстріл населених пунктів Запорізької області - відомо про 401 удар різними видами озброєння ворога.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його інформацією, атаки включали 24 авіаційні удари по шести населених пунктах у Камʼянському, Степногірську, Пʼятихаткам, Лукʼянівському, Приморському та Гуляйполю.

Також ворожа армія використала 187 безпілотників різних типів для атак на вісім населених пунктів регіону.

Ворог також завдав 5 ударів з реактивних систем залпового вогню та 185 артилерійських обстрілів.

Через ворожі атаки зафіксовано пошкодження 15 житлових об'єктів - квартир та приватних будинків.

За попередньою інформацією, серед мирного населення постраждалих немає.

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