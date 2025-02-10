Удар по Сумах, у мережі з'явилося відео влучення "Шахеда", також відомо про руйнування після удару.

Так, момент ворожої атаки на Суми увечері 9 лютого потрапив на відеокамери відеоспостереження.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали та ЗМІ.

У Мережі з'явилися кадри потрапляння ворожого безпілотника "Шахед" до автомобільної стоянки у житловому кварталі Сум.

На відео видно яскравий спалах і чути гучний вибух, також зафіксовано руйнування внаслідок атаки - розбиті, перевернені та згорілі автомобілі, розбиті фасади, вікна, балкони житлового будинку.

Росіяни вдарили по спальному мікрорайону Сум увечері 9 лютого, постраждала жінка, зафіксовано руйнування.

Крім того, в ніч на 10 лютого ворожа армія атакувала Україну 83 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Так, вночі проти 10 лютого російська армія атакувала Україну 83-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів.

Сили протиповітряної оборони знищили 61 дрон. Крім того, 22 цілі було втрачено.

Внаслідок ударів дронів постраждали Сумщина, Харківщина, Полтавщина та Кіровоградщина.

Російські окупаційні війська здійснили масштабний обстріл населених пунктів Запорізької області - відомо про 401 удар різними видами озброєння ворога.

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