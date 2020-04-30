30 квітня відзначають багато важливих свят і історичних подій.
Politeka.net також розповість, що означає 30 квітня за народним календарем, у кого сьогодні День ангела і хто зі знаменитостей святкує День народження.
Яке 30 квітня свято у світі
У світі 30 квітня відзначають Міжнародний день джазу. Ця музика виникла наприкінці 19 – початку 20 століття в США як синтез африканської та європейської культур. До сьогодні джаз залишається унікальним явищем, яке об’єднує людей різного віку, національностей та поглядів.
В Україні 30 квітня відзначають День прикордонника. Тобто, сьогодні є привід привітати всіх тих, хто мужньо охороняє рубежі нашої держави.
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Національні свята 30 квітня:
День перемоги у В’єтнамі
День дитини у Мексиці
День королеви у Нідерландах
День короля у Швеції
Жартівливі свята
День вдалого закінчення місяця
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Свято незалежності від телевізору
Історичні події 30 квітня: що цікавого відбувалося
1789 – у столиці США Нью-Йорку пройшла інаугурація Джорджа Вашингтона, першого президента країни.
1803 – США купили Луїзіану у Франції за 15 млн. доларів.
1840 – цензор П.Корсаков підписав квиток на видачу “Кобзаря Тараса Шевченка “із друкарні Є.Фішера. Цей день вважається виходом у світ першого твору Тараса Шевченка.
1878 – французький мікробіолог Луї Пастер виступив із доповіддю в паризькій Академії природничих наук, довівши, що багато хвороб викликані дрібними організмами – “мікробами”.
1967 – здана в експлуатацію Останкінська телевежа у Москві.
30 квітня – День ангела
Імена для дівчаток за святцями 30 квітня не згадуються.
Імена для хлопчиків за православним календарем 30 квітня: Олександр, Зосим, Іван, Михайло, Семен, Федір, Фома.
30 квітня – День народження знаменитостей
1777 – німецький математик і астроном Карл Фрідріх Гаусс.
1932 – український письменник Василь Шевчук.
1950 – український футболіст і тренер Сергій Морозов.
1956 – данський кінорежисер та сценарист Ларс фон Трієр.
1967 – російський естрадний співак болгарського походження Філіп Кіркоров.
Народні прикмети на 30 квітня
У народному календарі 30 квітня – Зосим-Бджоляр, якого у давнину вважали покровителем бджіл. Люди 30 квітня обходили пасіку з запаленою свічкою та окропляли вулики святою водою.
Існувало вірування, що бджоли ніколи не вжалять добру людину. Взагалі до бджіл в давнину ставилися дуже шанобливо, оскільки вірили, що ці комахи першими сповістили про Воскресіння Ісуса. Обов’язково на столі 30 квітня мали бути страви з медом.
Народні прикмети на 30 квітня:
- Бджоли 30 квітня сідають на квітучу вишню – рік буде неврожайним.
- Гроза 30 квітня – літом буде посуха.
- Гучний грім на Зосима – рік буде врожайним.
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