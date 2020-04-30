30 квітня відзначають багато важливих свят і історичних подій.

Politeka.net також розповість, що означає 30 квітня за народним календарем, у кого сьогодні День ангела і хто зі знаменитостей святкує День народження.

Яке 30 квітня свято у світі

У світі 30 квітня відзначають Міжнародний день джазу. Ця музика виникла наприкінці 19 – початку 20 століття в США як синтез африканської та європейської культур. До сьогодні джаз залишається унікальним явищем, яке об’єднує людей різного віку, національностей та поглядів.

В Україні 30 квітня відзначають День прикордонника. Тобто, сьогодні є привід привітати всіх тих, хто мужньо охороняє рубежі нашої держави.

Національні свята 30 квітня:

День перемоги у В’єтнамі

День дитини у Мексиці

День королеви у Нідерландах

День короля у Швеції

Жартівливі свята

День вдалого закінчення місяця

Кошовий з Кварталу 95 поставив на місце соратницю Порошенка: порівняла «гаранта» з Зеленським

Свято незалежності від телевізору

Історичні події 30 квітня: що цікавого відбувалося

1789 – у столиці США Нью-Йорку пройшла інаугурація Джорджа Вашингтона, першого президента країни.

1803 – США купили Луїзіану у Франції за 15 млн. доларів.

1840 – цензор П.Корсаков підписав квиток на видачу “Кобзаря Тараса Шевченка “із друкарні Є.Фішера. Цей день вважається виходом у світ першого твору Тараса Шевченка.

1878 – французький мікробіолог Луї Пастер виступив із доповіддю в паризькій Академії природничих наук, довівши, що багато хвороб викликані дрібними організмами – “мікробами”.

1967 – здана в експлуатацію Останкінська телевежа у Москві.

30 квітня – День ангела

Імена для дівчаток за святцями 30 квітня не згадуються.

Імена для хлопчиків за православним календарем 30 квітня: Олександр, Зосим, Іван, Михайло, Семен, Федір, Фома.

30 квітня – День народження знаменитостей

1777 – німецький математик і астроном Карл Фрідріх Гаусс.

1932 – український письменник Василь Шевчук.

1950 – український футболіст і тренер Сергій Морозов.

1956 – данський кінорежисер та сценарист Ларс фон Трієр.

1967 – російський естрадний співак болгарського походження Філіп Кіркоров.

Народні прикмети на 30 квітня

У народному календарі 30 квітня – Зосим-Бджоляр, якого у давнину вважали покровителем бджіл. Люди 30 квітня обходили пасіку з запаленою свічкою та окропляли вулики святою водою.

Існувало вірування, що бджоли ніколи не вжалять добру людину. Взагалі до бджіл в давнину ставилися дуже шанобливо, оскільки вірили, що ці комахи першими сповістили про Воскресіння Ісуса. Обов’язково на столі 30 квітня мали бути страви з медом.

Народні прикмети на 30 квітня:

Бджоли 30 квітня сідають на квітучу вишню – рік буде неврожайним.

Гроза 30 квітня – літом буде посуха.

Гучний грім на Зосима – рік буде врожайним.

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