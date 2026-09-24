Початок опалювального сезону в Запорізькій області в 2026 році вже близько: підготовчі роботи виконано на 90%, а до 1 жовтня все має бути повністю завершено.

Опалювальний сезон у Запорізькій області готують на 90% — підготовчі роботи до старту тепла в регіоні вийшли на фінішну пряму. Про це повідомив виконувач обов'язків голови Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

До 1 жовтня підготовка до опалювального сезону 2026/2027 має бути повністю завершена. Комунальники перевіряють котельні, тепломережі, житлові будинки, школи, садочки та лікарні.

«Маємо забезпечити теплом всіх мешканців області, роботу лікарень, шкіл, соціальної сфери і бізнесу. Готові до будь-якого сценарію взимку. Маємо резервне живлення для майже тисячі об'єктів життєзабезпечення і пунктів незламності», — наголошують в ОВА.

Коли увімкнуть опалення

Опалювальний сезон розпочнуть тоді, коли впродовж трьох діб середньодобова температура становитиме +8 °C або нижче. Така сама межа діє і для завершення сезону — коли температура протягом трьох діб перевищить +8 °C.

Єдиної дати запуску тепла для всіх міст України немає: остаточне рішення ухвалюють органи місцевого самоврядування залежно від погоди. Це передбачено постановою Кабінету Міністрів №830.

Перед стартом сезону комунальні служби перевіряють стан мереж та обладнання: котельні, тепломережі, багатоквартирні будинки, а також соціальні заклади. Особливу увагу приділяють резервному живленню, щоб лікарні й пункти незламності працювали навіть під час відключень світла.

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