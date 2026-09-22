Прогноз погоди на тиждень в Одеській області з 23 по 29 вересня обіцяє помірні коливання температури: максимум удень підніметься до +22°, а мінімум опуститься до +18°, при цьому опади можливі тричі — у п'ятницю, суботу та вівторок.

Погода на Одещині продовжує мінятися — після короткого потепління наприкінці минулого тижня в регіоні знову очікують хмарність із проясненнями та тричі за тиждень можливі опади.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денна температура впродовж тижня коливатиметься від +18° до +22°.

У середу, 23 вересня, вдень повітря прогріється до +19°, вночі стовпчики термометрів опустяться до +13°. Небо буде хмарним з проясненнями, опадів не прогнозують.

У четвер, 24 вересня, вдень температура утримається на позначці +19°, а вночі похолодає до +11°. Хмарність очікується мінлива, без опадів.

У п'ятницю, 25 вересня, максимум дня трохи знизиться — до +18°, вночі буде тепліше, ніж попередніми ночами, — +16°. Небо хмарне з проясненнями, і цього дня синоптики прогнозують можливі опади.

У суботу, 26 вересня, вдень повітря прогріється до +19°, вночі температура опуститься лише до +18° — найтепла ніч тижня. Хмарно з проясненнями, можливі опади зберігаються.

У неділю, 27 вересня, стовпчики термометрів удень підіймуться до +22° — це найтепліший день тижня. Вночі прохолодніше — +14°. Небо малохмарне, без опадів.

У понеділок, 28 вересня, вдень також очікується +22°, вночі — +16°. Хмарність мінлива, опадів не прогнозують.

У вівторок, 29 вересня, денна температура залишиться на рівні +22°, вночі — +16°. Небо малохмарне, проте синоптики знову допускають опади.

Отже, найтепліше в Одеській області буде у неділю, 27 вересня, — до +22°, а найпрохолодніше вдень — у п'ятницю, 25 вересня, коли максимум становитиме лише +18°. Перепад денних температур за тиждень складе 4°. Опади можливі у п'ятницю, суботу та вівторок.

У дні з можливими опадами варто мати при собі парасольку та бути обережнішими на дорозі — проїжджа частина може бути мокрою. А оскільки нічні температури на початку тижня опускаються до +11...+13°, вранці й увечері краще одягатися тепліше — особливо це стосується людей похилого віку та дітей.

Раніше Politeka повідомляла, погода різко зміниться: прогноз в одеській області на тиждень з 19 по 25 вересня.

Також Politeka повідомляла, одеську область накриють дощі: синоптики дали прогноз погоди на тиждень з 21 по 27 вересня.

Як повідомляла Politeka, одеську область накриє різке похолодання: синоптики дали прогноз погоди на тиждень з 20 по 26 вересня.