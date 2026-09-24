Доплати для пенсіонерів у Вінницькій області нараховують автоматично — щойно людина досягає відповідного віку, Пенсійний фонд сам додає надбавку до виплати. Сума залежить від віку і може сягати 570 гривень щомісяця.

Доплати для пенсіонерів у Вінницькій області нараховують без заяви: щойно людина досягає визначеного віку, Пенсійний фонд України самостійно проводить перерахунок. Додаткові гроші додають до основної виплати автоматично — без збору довідок і черг у сервісних центрах.

Розмір вікової надбавки залежить від того, скільки років виповнилося пенсіонеру. Людям від 70 до 75 років щомісяця додають до 300 гривень. Тим, кому виповнилося від 75 до 80 років, нараховують 456 гривень. Після 80 років доплата зростає до 570 гривень на місяць.

Є важлива умова: вікову доплату призначають лише тоді, коли загальний розмір пенсії не перевищує 10 340,35 гривні. Це та «стеля», після якої надбавка за вік уже не нараховується. Для більшості пенсіонерів із мінімальними та середніми виплатами в Вінницькій області ця умова виконується.

Як перевірити свою надбавку

Оскільки доплати для пенсіонерів у Вінницькій області за вік призначають автоматично, окремо звертатися до фонду не потрібно. Перевірити нарахування можна в особистому кабінеті на порталі ПФУ або зателефонувавши до контакт-центру: 0 800 503 753.

Водночас частина інших доплат — за понаднормовий стаж, на догляд, за утриманців чи особливий статус — вимагає особистого звернення. Для оформлення потрібні трудові документи, медичні висновки або пільгове посвідчення.

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