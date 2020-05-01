14 травня відзначають багато важливих свят і історичних подій.

Politeka.net також розповість, що означає 14 травня за народним календарем, у кого сьогодні День ангела і хто зі знаменитостей святкує День народження.

Яке 1 травня свято у світі

У світі 1 травня відзначають Свято Весни і Праці або Міжнародний день солідарності трудящих. У різних країнах 1 травня має свої особливості святкування. Наприклад, у Іспанії цей день називається Зелений Сантьяго.

Це свято квітів і закоханих. В Україні ж 1 травня – державний вихідний день, адже сьогодні в нашій країні також відзначається День праці.

Національні свята:

День народження Будди у Південній Кореї

Національне свято Республіки Маршалові Острови. День Конституції

Жартівливі свята

День пошуку заначки

Свято ввічливого таксиста

Історичні події 1 травня: що цікавого відбувалося

1682 – Людовик XIV урочисто відкрив Паризьку Обсерваторію.

1707 – Королівство Англія, Уельс та Королівство Шотландія об’єднані в одну державу — Королівство Великої Британії.

1851 – у Лондоні, в Кришталевому палаці відбулось відкриття першої Всесвітньої виставки, присвяченої досягненням техніки і культури.

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1931 – у Нью-Йорку пройшла офіційна церемонія відкриття найвищої у світі будівлі — 102-поверхового «Емпайр Стейт Білдінг», збудованої за проектом архітектора Вільяма Лема всього за один рік. Зведена на розі 34-ї вулиці і 5-ї авеню будівля вартістю 40 мільйонів доларів залишалась найвищою у світі до 1972 року, коли в Манхеттені було збудовано башти Міжнародного торгового центру.

1937 – Президент США Франклін Рузвельт підписав акт про нейтралітет, що не дозволяв США втручатись у військові події в Європі.

1944 – відбувся перший політ реактивного літака «Мессершмітт Me 262».

1966 – студент Георгій Москаленко і робітник Віктор Кукса вночі встановили на даху головного корпусу Київського інституту народного господарства український національний прапор

1978 – японець Наомі Уемура самотужки досяг Північного полюсу на собачій упряжці — перший у світі.

2004 – відбулося найбільше розширення в історії ЄС. Членами Європейського Союзу стали Естонія, Кіпр, Латвія, Литва, Мальта, Польща, Словаччина, Словенія, Угорщина та Чехія.

1 травня – День ангела

Імена для дівчаток за православним календарем 1 травня: Тамара.

Імена для хлопчиків за святцями 14 травня: Антон, Віктор, Василь, Іван, Фелікс.

1 травня – День народження знаменитостей

1672 – англійський письменник Джозеф Еддісон.

1917 – російський кінорежисер-мультиплікатор (“Вінні-Пух”, “Пригоди Боніфація”) Федір Хитрук.

1920 – українська актриса театру і кіно Нонна Копержинська.

1945 – український співак, народний артист України Василь Зінкевич.

1988 – український хокеїст Дмитро Німенко.

Народні прикмети на 1 травня

У народному календарі 1 травня – день Кузьми. У цей день господині зазвичай садили моркву та буряк. Щоб врожай був гарним, потрібно було виконати певні обряди. Селяни на Кузьму кидали у колодязь дрібні монети, збризкували насіння джерельною водою, або на світанку опускали його у річку.

Вважалося, що Кузьма дбає про те, щоб люди не знали голоду, захищаючи врожай від посухи та повеней. Тому 1 травня люди молилися Кузьмі, просячи про гарну погоду та багатий врожай.

Народні прикмети на 1 травня:

Зозуля довго кує 1 травня – скоро потепліє.

1 травня тепло – кінець місяця буде холодним, і навпаки.

Дощ 1 травня- найближчими днями буде тепла погода.

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