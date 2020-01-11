Одинець Владислав Іванович: депутат Київоблради і екс-голова Васильківської РДА, якого підозрюють у махінаціях з бюджетними коштами.

Біографія

Одинець Владислав Іванович народився 24 лютого 1977 року в селі Варовичі Київської області.

Освіта

Владислав має дві вищі освіти. У 2000 році він закінчив Київський національний торговельно-економічний університет за спеціальністю маркетолог.

Через 13 років Одинець отримав другий диплом за спеціальністю - організація будівництва у Київському національному університеті будівництва і архітектури.

Сім'я

Владислав одружений. Дружину звуть Юлія. Вона була помічницею народного депутата (на платній основі) восьмого скликання Верховної Ради, члена депутатської групи “Відродження” Геннадія Бобова. Юлія Одинець виконує обов'язки начальника Васильківського міськрайонного управління юстиції.

У подружжя Одинець двоє дітей: Іван та Ангеліна. Син займається підприємницькою діяльністю.

Кар'єра

Владислав Одинець займав виключно керівні посади. У 2008 році він очолив приватне підприємство “ОІС”. Основний вид діяльності підприємства, розташованого в селищі Калинівка, є оренда та управління власної або орендованої нерухомістю.

Через вісім років в тій самій Калинівці Одинець став директором ТОВ “Укркотеджбуд Плюс” (будівництво житлових і нежитлових будівель). Одним з засновників компанії є Іван Семенович Одинець (ймовірно, батько Владислава). Залишався на цій посаді до 2014 року.

У 2006 році Владислав Одинець зайнявся суспільно-політичною діяльністю. В тому році він успішно балотувався до Васильківської районної ради від Українського народного блоку Костенка і Плюща.

У період з 2012 по 2013 рік Одинець був помічником народного депутата сьомого скликання, члена фракції ВО “Батьківщина” Володимира Полочанинова. Владислав працював на громадських засадах.

В 2014 році Одинець під 150-м номером партії ВО “Батьківщина” балотувався у Верховну Раду. Однак його номер виявився непрохідним.

В 2010 та 2015 роках Владислав ставав депутатом Київської обласної ради. перший раз від партії “Фронт змін”, другий - від партії “Солідарність”.

У 2014 році Одинець був призначений головою Васильківської районної державної адміністрації. Через півроку він на час покидав пост глави району в зв'язку з тим, що змінився президент і кандидатуру потрібно було “перезатвердити”.

31 березня 2015 року Владислав був призначений повторно. На посади керівника Васильківської РДА Одинець залишався до 1 липня 2019 року, коли розпорядженням Президента України Володимира Зеленського він був звільнений.

В 2019 році на парламентських виборах Владислав очолював штаб кандидата в народні депутати по 94-му мажоритарному округу Ігоря Кононенка.

Компромат

У засобах масової інформації Владислава Одинця називають хоч і впливовою, але не самостійною фігурою. “Його пов'язують з родиною Засух, які є однією з найбільших груп впливу у Васильківському районі, а також з родиною екс-глави Київської ОДА Януковича Анатолія Присяжнюка”.

протягом своєї кар'єри він встиг змінити ряд політичних сил - “Батьківщина”, “Народний фронт”, “Солідарність”.

Згідно декларації Владислава Одинця, він більше десяти років не виплачує двомільйонний кредит. У той час як його син може собі дозволить позичити ідентичну суму третій особі і купити новий імпортний автомобіль.

У вересні 2016 року місцеві активісти висунули голові Васильківської районної державної адміністрації (РДА) Владиславу Одинцу підозра у махінаціях з бюджетними коштами міста.

За їх словами Одинець “розподіляє бюджетні кошти таким чином, що частина їх надходить компанії, де він працював раніше”.

Васильківські активісти зі своїми заявами зверталася в правоохоронні та антикорупційні органи - поліцію, прокуратуру, САП і НАБУ. Однак тоді НАБУ ознак кримінальних злочинів в діях Одинця не виявило.

Перед парламентськими виборами 2019 року “засвітився” серед учасників так званої “сходки” Кононенко.

За даними ЗМІ, нардеп восьмого скликання від БПП Ігор Кононенко 17 червня на теплоході в селі Трипілля Київської області зібрав всіх “сільських голів та інших персон, які мають відношення до влади” Васильківського та Обухівського районів. Саме по цим районам (94-й мажоритарний округ) Кононенко балотувався в нове скликання Верховної Ради.

В пресі зазначалося, що “за підтримку Кононенко у виборчій кампанії сільським головам та обласним чиновникам роздавали так звані конвертні виплати. Суми, які Кононенко платить за лояльність, варіюються від 1500 до 7000 доларів в місяць. Серед одержувачів голови Васильківської та Обухівської РДА Одинець та Письмовий”.

1 серпня 2019 року у чиновників Васильківського району пройшли обшуки. Їх підозрювали у привласненні понад 70 млн гривень на ремонти навчальних закладів. Правоохоронці вилучили “якісь документи і печатки, після експертизи яких стане можливим оголосити підозри і направити до суду обвинувальні акти”.

Як повідомив глава поліції Київщини Андрій Небитов, “починаючи з 2017 по даний час посадові особи Васильківської РДА через фіктивні підприємства замовляли будівельні роботи по ремонту навчальних закладів за завищеними цінами, а також проводили переведення бюджетних коштів через конвертаційні центри”.

Як відзначив у вересні 2019 року нардеп Олександр Дубинський, Владислав Одинець навіть після звільнення з посади голови РДА, “керував Васильківщиною через свого першого заступника Червенко”. Крім того, народний обранець повідомив, що Одинець “побив журналіста і був визнаний винним”.

У грудні 2019 року Київський апеляційний суд оштрафував колишнього голову Васильківської РДА за нецензурну лайку по відношенню до мешканцю району.

Штраф на Владислава Одинця “був накладений за нецензурну лайку по відношенню до жителя району, який підписаний в соціальних мережах, як Maxim Nikolaevich”.

Декларація

В липні 2019 року вже після звільнення з посади голови Васильківської РДА Владислав Одинець опублікував податкову декларацію про свої доходи за перші сім місяців 2019 року.

Депутат Київської обласної ради вказав у декларації житловий будинок (107,5 кв. м.) в селі Варовичі, яким він користується на праві безоплатного користування.

Власного автомобіля у Владислава немає. Зате він вказав дві машини, які належать його родичам. На Hyundai Tucson 2018 року випуску (вартість 719 тис. грн.) пересувається його син, а Hyundai Sonata 2014 року записаний на батька екс-чиновника. На останній машині Владислав може їздити по довіреності.

За сім місяців 2019 року, проведених на посаді керівника Васильковщины Одинець в якості зарплати отримав 145 тисяч гривень. Зарплата дружини у Верховній Раді склав 128 тисяч. Дохід сина Івана від заняття підприємницькою діяльністю - 128,7 тисячі.

Грошові активи (банківські рахунки та готівкові кошти) київський депутат волів у декларації не вказувати. Зате задекларував 130 тисяч доларів, які він позичив третім особам (свого брата). Його син Іван також позичив грошей на суму 1,9 мільйона гривень.

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